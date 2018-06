Ahora, la lupa en el Senado: la votación por el aborto será en julio y los partidarios de la ley ya empezaron a achicar distancia

Legales

15-06-2018 Los jefes de los bloques mayoritarios quieren que la discusión en comisión no se dilate y confían en sancionar la ley antes del receso invernal. Tras la media sanción en Diputados, la ex presidente Cristina Kirchner anunció su disposición a acompañar la iniciativa. En Cambiemos, predomina el rechazo

La discusión por el aborto legal en Diputados ya quedó atrás. Luego de la votación y de cortos festejos, los impulsores de la ley ya posaron sus ojos en el Senado. Los números, por ahora, le dan en contra, pero confían en que esa brecha se irá achicando.

De acuerdo a los jefes de bloque de los partidos mayoritarios de la cámara alta, el debate comenzaría en las próximas semanas y la idea que proponen es tratar de debatir la propuesta en el recinto, incluso, antes del receso invernal.

Tanto Luis Petcoff Naidenoff y Miguel Pichetto, titulares de los bloques del radicalismo y Argentina Federal, coincidieron en señalar que el tratamiento en las comisiones no debería ser prolongado ya que la discusión en la cámara baja fue “muy fuerte” y se pudieron escuchar todas las posiciones.

"En Diputados ya hubo un largo debate. No se necesita volver a debatir, ya hay mucha información. No hace falta", destacó de manera contundente el referente peronista.

Por lo pronto, en los próximos días, los mencionados Pichetto y Petcoff Naidenoff se reunirán con el kirchnerista Marcelo Fuentes y el oficialista Humberto Schiavoni para fijar una agenda común.

Es que los cuatro coinciden en la necesidad de aprobar la iniciativa que permite, entre otros puntos, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación.

La presión de la sociedad jugó un papel fundamental y la diferencia entre aquellos que rechazan la iniciativa (mayoritaria a principios de año) y los que lo apoyan se va reduciendo a pasos agigantados.

Tal es así que el bloque del Frente para la Victoria, a cargo de Cristina Kirchner, anunció que sus diez integrantes acompañarán la media sanción.

El giro de la expresidenta sobre este tema fue de 180 grados, ya que durante sus ochos años de mandato nunca dio vía libre –pese al pedido de varios de sus leales legisladores- a la discusión legislativa sobre el aborto.

Por lo bajo, integrantes del oficialismo ven esto como una jugada política, ya que durante el 2011 y el 2015, el FPV tuvo el número necesario en ambas cámaras y nunca pudo avanzar siquiera en comisiones.

“El bloque de senadoras y senadores del FPV-PJ informa que, en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente través de los Colectivos de Mujeres”, fue el anuncio en la cuenta de Twitter de la bancada que integra Cristina Kirchner.

Otro de los que variaron su postura desde que comenzó el debate es el salteño Rodolfo Urtubey, que ahora apoya la despenalización en sintonía con la postura adoptada por su hermano, el gobernador Juan Manuel Urtubey .

La incógnita ahora pasa por saber cómo se abordará el debate. La propuesta sería girada a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.

Naidenoff explicó que “se inicia un capítulo en el Senado y lo que tenemos que garantizar y definir en Labor Parlamentaria es el marco de deliberación en las audiencias públicas y el plazo de duración de las mismas”.

“Creo que primero el dictamen de media sanción va a ser girado y la semana que viene es probable que podamos tener la primera reunión para definir los parámetros de la discusión en el ámbito de las comisiones”, añadió.

Al igual que en Diputados, las posturas sobre el aborto atraviesan a la Cámara alta y hay senadores de todos los bloques en ambas veredas del debate.

Petcoff Naidenoff, quien había impulsado una consulta popular para escuchar a la sociedad, aclaró que si bien tiene una posición tomada a favor de la despenalización, respetará “la diversidad de opiniones” que existen dentro del oficialismo.

En Cambiemos, por ahora predominan los votos en contra. En este sector se encuentran la tucumana Silvia Elías de Pérez, la riojana Inés Brizuela y Doria, el porteño Federico Pinedo y el bonaerense Esteban Bullrich. Incluso la titular del Senado, Gabriela Michetti, quien no vota pero sí lo tiene que hacer en caso de empate, también rechaza la norma.

De hecho, la vicepresidenta ha sido una de las más activas entre los legisladores que se manifestaron en defensa de "las dos vidas", al punto que organizó la foto del sector frente a las escalinatas del Congreso de la semana pasada.

"El Senado tiene que hacerse cargo de la demanda ciudadana y legislar realidades", consideró Naidenoff y señaló que "el aborto no es una cuestión de fe sino de salud pública".

En el peronismo, entre los opositores se destacan el vicepresidente del bloque, José Mayans (Formosa), de fuertes convicciones católicas, y el expresidente Carlos Menem (La Rioja).

"No se puede ir en contra de la evolución de la sociedad y de las demandas de las mujeres. Hay cambios que se están produciendo en la sociedad, el que no evolucione no entiende hacia donde vamos", dijo el titular del interbloque Argentina Federal.

En declaraciones a la prensa acreditada en la Cámara alta, el jefe del justicialismo pidió a los senadores “una actitud valiente ligada al cambio y a comprender los procesos históricos”.

“No tiene que quedar atrapado en el dogma sino consolidar una sociedad laica; respetando las religiones pero garantizando derechos a través de la ley”, agregó.

Y finalizó: “La gente tiene derecho a elegir su vida y cómo la quiere vivir y lo que importa acá es la felicidad de la gente”.