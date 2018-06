Camioneros y las dos CTA se suman al paro general del 25 de junio y llaman a "un gran reagrupamiento"

Politica

14-06-2018 "Parar el 25 nos da fuerza para salir adelante y parar otra vez", advirtió Pablo Micheli de la CTA Autónoma, en el marco de una movilización contra "el ajuste, el tarifazo y los despidos". Mensajes a la cúpula de la CGT

Integrantes del gremio de Camioneros y de las CTA de los Trabajadores y Autónoma arribaron en la tarde de este jueves a Plaza de Mayo, donde se realizó un acto en el marco de un paro nacional que decretaron esos sectores sin piquetes ni cortes de ruta y en reclamo de un incremento salarial del 27%.



En ese marco, las organizaciones obreras y sociales ratificaron su adhesión al paro general convocado por la CGT para el lunes 25 de junio.



"Vamos todos al paro el 25", animó desde el palco Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma.



"Para el 25 nos da fuerza para salir adelante y parar otra vez. Somos dignos y vamos a luchar todos los días y todos los momentos que sean necesarios", agregó.



Además, como crítica a la idea de parar sin movilizar que implementa la CGT, insistió en que su plan es "movilizar y pelear en las calles para que se caiga este modelo económico". Y arengó: "Fuera el FMI".



"Si no hay pelea, (el Gobierno) no subía del 15 al 20 por ciento (el tope salarial), que sigue siendo una mierda, una pérdida salarial, pero al menos aumentaron 5 puntos. Por eso, los cientos de miles de movilizados nos fortalece el alma y vamos a seguir saliendo a la calle, aunque al otro día no haya milagro", indicó Miceli.



Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores también confirmó que su organización se suma al paro del 25 y llamó a "un gran reagrupamiento del movimiento social y sindical".



Además, Yasky pidió una cúpula de la CGT con "dirigentes como Moyano y Sergio Palazzo, con la decisión de pelear contra el ajuste".

La movilización de este jueves se convocó en rechazo "al ajuste, el tarifazo y los despidos". Estuvo encabezada por referentes de esos gremios, como Hugo Yasky, Roberto Baradell, Sonia Alesso, Pablo Micheli, Pablo Moyano, Omar Plaini, Eduardo López, entre otros.

Y la integraron docentes (CTERA, Suteba, Ute, Conadu, entre otros), ATE Capital y delegaciones de distintas dependencias estatales y de la Asociación Judicial Bonaerense, Aeronáuticos (APA), Cicop, el SUTNA y la AGTSyP, que parará desde las 20:00 hasta el cierre del servicio del subte.

También participaron gremios cercanos a Camioneros como Peajes y Canillitas y sindicatos enrolados en la Corriente Federal (Federación Gráfica y Curtidores) y la CGT (UOM Quilmes y Apops), y movimientos sociales que son parte de las dos CTA, como la Tupac Amaru, el MTL, Barrios de Pie, Ctep y la CCC.



Camioneros: nuevos paros

Por su parte, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó que los trabajadores del sector realizarán una nueva huelga de 48 horas los días 26 y 27 si no obtienen un incremento salarial del 27 por ciento.

Esa huelga será justo los dos días siguientes al paro general convocado por la CGT para el 25, por lo que el autotransporte de de cargas estaría paralizado durante 72 horas, lo cual podría generar desabastecimiento en algunos rubros.

"A los empresarios del transporte les pido que no se dejen presionar por el ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca. Si no obtenemos respuestas esta semana al 27 por ciento le decimos a los compañeros Camioneros que están acá y en las rutas, que este gremio va a adherir al paro general del 25 de junio y paramos el 26 y el 27. Queremos un salario digno por la actividad que hacen nuestro trabajadores", advirtió Moyano durante su discurso en la huelga dispuesta por ese sindicato y las dos CTA.

El gremialista criticó a Triaca por la decisión del Gobierno de que la primera cuota del medio aguinaldo de los trabajadores tribute el impuesto a las Ganancias.

"Dijeron que no podían eliminar Ganancias en el aguinaldo porque terminan de perder 9.000 millones de pesos. Que les saque el dinero a las mineras, al campo, a los bancos o que sus funcionarios traigan la plata que tienen afuera, pero que no se las saquen a los trabajadores", remarcó.

Asimismo, Pablo Moyano señaló que "el presidente Mauricio Macri se tiene que dar cuenta que desde que nació esta unidad, el 21 de febrero, las marchas de protestas son cada vez más multitudinarias".

"Nada ni nadie va a tratar de quebrar esta alianza y vamos a seguir con estas marchas que abogan por el interés de los trabajadores", remarcó.