La carta de renuncia de Sturzengger: "Se fue deteriorando la credibilidad como Presidente del Banco Central"

Economía

14-06-2018 El saliente titular del BCRA agradeció a Macri por ser parte del espacio político y los desafíos profesionales "que son el sueño de cualquier economista"

El ahora extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de Twitter la carta de renuncia que este jueves le presentó al presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

"En los últimos meses diversos factores fueron deteriorando la credibilidad como Presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante le coordinación de expectativas tan importante en la tarea que se me había encomendado", afirmó el economista como motivo para su alejamiento.

Por otra parte, Sturzenegger remarcó el respaldo del Presidente. "Fui inspirado por sus valores de honestidad, profesionalismo, desprendimiento, y altruismo que son los que me llevaron a ser parte de este proyecto, y por los que siento una enorme deuda de gratitud por habérseme permitido ser parte", completó.

Además, Sturzenegger agradeció la confianza desde la creación del PRO. "A lo largo de estos 10 años Ud. me ha honrado, no sólo con la posibilidad de ser parte de este proyecto, sino también encomendándome desafíos personales y profesionales, que son el sueño de cualquier economista", concluyó.

Quiero compartir la carta de renuncia que le presenté hoy al Presidente. Ha sido un honor poder servir desde este lugar y quiero agradecer a mi equipo y a todo el BCRA por el esfuerzo de estos años. pic.twitter.com/YNt9IPgK6X — Fede Sturzenegger (@fedesturze) 14 de junio de 2018

La carta completa

Buenos Aires, 14 de junio de 2018

Estimado Sr. Presidente

Hace ya más de 10 años, Ud. me convocó para participar de un proyecto político con la ambición de hacer una transformación profunda del país. En particular, con el objetivo de consolidar la República, mejorar los estándares éticos y profesionales de la administración pública, reducir los niveles de pobreza y lograr una mayor igualdad de oportunidades que permitan a cada argentino desarrollarse en paz y con alegría. A lo largo de estos 10 años Ud. me ha honrado, no sólo con la posibilidad de ser parte de este proyecto, sino también encomendándome desafíos personales y profesionales, que son el sueño de cualquier economista.

A su vez en estos años, se han logrado importantes logros en la consecución de estos objetivos, entendiendo que el camino del progreso no es un camino lineal, sino que está lleno de avances y retrocesos, pero que seguramente llegará a buen puerto, si lo guía, como es en su caso, la buena fe y la capacidad de escucha, dos virtudes por las que siempre lo admiré.

En el tiempo que trabajamos juntos, he sentido su respaldo a mi persona de manera inquebrantable, y fui inspirado por sus valores de honestidad, profesionalismo, desprendimiento, y altruismo que son los que me llevaron a ser parte de este proyecto, y por los que siento una enorme deuda de gratitud por habérseme permitido ser parte.

Dicho esto, en los últimos meses diversos factores fueron deteriorando la credibilidad como Presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante le coordinación de expectativas tan importante en la tarea que se me había encomendado; motivo que hoy me impulsa a presentarle mi renuncia, indeclinable, al cargo de Presidente del Banco Central con el que Ud. me honrara.

Una vez más, eternamente agradecido por las oportunidades que me ha dacio y el extraordinario privilegio de haber compartido esta parte del camino con Ud.

Atentos saludos,

Federico Sturzenegger