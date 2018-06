La City reaccionó al cambio en el BCRA: ¿qué opinan los economistas sobre la llegada de Caputo?

Finanzas

14-06-2018 Algunos analistas del mercado salieron a exponer sus opiniones luego de conocer que Luis Caputo dirigirá al Banco Central. Puntos a favor y dudas

Luego de difundirse la noticia que golpeó a la City , queen reemplazo a Federico Sturzenegger, diversos analistas salieron a apoyar este cambio de nombres.Sobre todo, se destaca del ya ex ministro de Finanzas que conoce de cerca al mercado , yque entiende cómo manejar desde la práctica la situación cambiaria, que el viernes llegó a un punto de nerviosismo máximo, al superar el tipo de cambio los $28.De hecho, en el comienzo de la semana, ella lógica en la que la entidad monetaria intervino o en la que lo "dejó solo" en ciertos momentos. Incluso, varios operadores lanzaron insultos al accionar del ya ex presidente del BCRA . A ello se suma inconsistencias anteriores del Central, como losdesde marzo hasta mediados de mayo para intentar contener al tipo de cambio en ese nivel. Hoy, dos meses y medio después, se encuentra 40% más caro.Por eso, luego de la noticia de la designación de Caputo, algunos referentes del mercado salieron a exponer susen redes sociales., el mercado le bajó el pulgar no sólo a Sturzenegger, sino a todo su equipo", indicó Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas.Y agregó: "Elde nombres y puede llevar un poco de calma".El analista Nery Persichini, también consideró queal frente del BCRA para la nueva etapa de mayor flotación cambiaria. Y se lo acaban de dar...".En tanto, Gustavo Neffa de Research For Traders dijo que la designación de Luis Caputo al frente del Banco Central pero aclaró quePara Federico Furiase, economista de Eco Go,que este viernesen torno al programa monetario que acabamos de acordar con el Fondo Monetario donde se apagan los motores de generación de Lebac (financiamiento monetario) con el programa de desarme de Lebac vía precancelacion de Letras Intransferibles". El resumen, en la City se considera que el pragmatismo del ex ministro de Finanzas servirá, por lo pronto, paraque existe con el precio del dólar. Pero quedan otros temas por resolver. Por su parte, el analista Dario Epstein, un analista que tiene llegada a inversores de Estados Unidos , recomendó: "en spot para mantener equilibrio actual.y dejen que el billete corra. El mercado pide a los gritos un overshooting. De ahí, buscara su equilibrio natural".