Aldo Pignanelli: "Si no cambia el modelo no van a poder solucionar el problema externo de la Argentina"

Economía

15-06-2018 El ex presidente del Banco Central se refirió a la salida de Federico Sturzenegger del Banco Central y al arribo de Luis Caputo como su reemplazo

La salida de Federico Sturzenegger del Banco Central y su reemplazó por Luis Caputo, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Finanzas, luego de una fuerte suba del dólar, alteró nuevamente el escenario político y económico del país.

Frente a la novedad sobre el cambio abrupto, el ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli dijo no haberse sorprendido por la modificación en el Gabinete. "No se como hizo Sturzenegger para aguantar tanto tiempo con los horrores que cometieron en política monetaria y cambiaria", afirmó.

El dirigente del Frente Renovador aseguró que Caputo "es un hombre que conoce mucho el mercado pero no sé si está para ser presidente del Banco Central".

En esa línea, argumentó: "Si no se cambia el modelo económico, monetario y financiero, podrá venir Caputo o el que quieran, pero no va a poder solucionar el problema externo de la Argentina".

Pignanelli advirtió que el gobierno manejó en forma "desprolija" el cambio en el Banco Central. "Sturzenegger y Dujovne eran los negociadores del acuerdo con el FMI y hoy uno de ellos renuncia por no haber cumplido con las normas que correspondía. Es un desgaste muy grande como país", sostuvo.

El economista puso en foco la renuncia de Sturzenegger en el medio de la negociación con el FMI. "Es la primera vez que en medio de una negociación con el Fondo renuncia un presidente del Banco Central. Yo no recuerdo antecedentes similares", indicó. "Me duele mucho como argentino. Estoy muy preocupado", agregó.

Por otra parte, se refirió a la fuerte suba del dólar, que este jueves atravesó la barrera de los $28. "El dolar está para $30. Ese sería el dólar de equilibrio. El FMI le va a pedir al gobierno que cese el drenaje de dólares. Argentina en los últimos 12 meses se nos fueron 50 mil millones de dólares: 30 mil de fugas de capitales, 10 mil por el turismo y 10 mil por la balanza comercial negativa. No se puede resistir más", afirmó.

"Están encerrados en su propia soberbia. No son como nosotros que en la crisis hablábamos con Dujovne. Cuando yo era director del Banco Central y Machinea era ministro, Dujovne era su representante en el Banco. Lo conozco muy bien. Es una excelente persona", explicó el ex Pignanelli.

En una entrevista con TN, consultado sobre las propuestas que le haría al Gobierno para tratar de cambiar el rumbo de la economía, aseguró: "Vuelvan al control de capitales y pongan impedimentos a los capitales golondrinas, protejamos más la industria nacional y utilicen las lebacs para reactivar la economía y no para hacer negocios financieros".

Por último, reflexionó sobre los cambios económicos. "Cuando subió a Macri a la presidencia lo que más nos preocupaba era el déficit fiscal. Después nos empezó a preocupar el sector externo por la deuda y la fuga de capitales, el turismo y la balanza comerciar negativa. Y ahora nos va a empezar a preocupar el déficit social. No creo que la sociedad argentina este prepara para soportar el ajuste que se viene en lo social", destacó.