Blejer, sobre la salida de Sturzenegger del BCRA: "Cambiar caras no es la solución"

Finanzas

15-06-2018 Si bien no vio con malos ojos el desembarco del ministro de Finanzas, Luis Caputo, al frente de la entidad monetaria, el economista remarcó que el Central debe estar "alejado de la política". Qué dijo del nuevo funcionario que manejará la política cambiaria y su análisis sobre la escalada del dólar

Lade Federicodel Banco Central (BCRA)la designación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, como su reemplazo no podría ser considerada cómo la única opción para afrontar la escalada del dólar . Así lo aseguró Mario Blejer, expresidente de la entidad monetaria, quien cuestionó que solopara el Gobierno . El economista remarcó que el BCRA debe estar "alejado de la política". Aunque no vio con malos ojos el enroque de directivos en la institución, admitió que no le queda claro qué más puede cambiar en la estrategia de Cambiemos.Sobre la amistad entre el exministro de Finanzas y el presidente Mauricio Macri , Blejer no consideró que signifique un problema. Para él, este tipo de vínculo estrecho entre miembros de un mismo gabinete podría hasta disminuir la incertidumbre tanto en el exterior como en la sociedad. El economista dejó entrever que la designación de Caputo fue acertada por su experiencia en el sector financiero. "", subrayó. Y describió que es un ambiente complicado, que opera como si fuese un partido de ajedrez. En esta línea, Blejer argumentó que, un método que, según él, se transformó en un hábito de otras gestiones presidenciales. A pocos días que empiece a materializarse el préstamo de U$S 50 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el expresidente del Banco Central también sostuvo que la prioridad debe ser la implementación de este crédito stand by de alto acceso. Y felicitó que este programa incluya un porcentaje para ayuda social.