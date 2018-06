Negocios Tech: el modelo de Netflix y Spotify llega al mercado multimillonario de los videojuegos

Tecnología

18-06-2018 El sector del videojuego que generó el año pasado 121.700 millones de dólares de ingresos, parece seguir la tendencia de otras industrias culturales: Menor importancia de lo material en favor de lo digital y mayor interés de los jóvenes por pagar una suscripción antes que por productos individuales

A imagen de lo que Netflix es para la televisión o Spotify para la música, la búsqueda de un modelo de “streaming” (emisión en línea) para el mundo de los videojuegos fue uno de los temas protagonistas en los pasillos de la feria E3, que se realizó entre el 12 y el 14 de junio en la ciudad californiana de Los Ángeles.

Durante el encuentro más importante del mundo en el sector pasaron más de 60 mil personas de más de 100 países por el Centro de Convenciones de Los Ángeles, según las estimaciones previas de la organizadora Entertainment Software Association (ESA).

Al margen de las espectaculares presentaciones de las compañías y de los nuevos juegos que los fans pueden probar en la feria, la E3 también sirve como termómetro de la industria y oráculo de lo que puede suceder en su horizonte más inmediato.

En este sentido, el debate sobre el futuro de los videojuegos en relación con el “streaming” y la tecnología en la nube contó en la E3 con la aportación de todo un peso pesado de la industria como Phil Spencer, el máximo responsable de la consola Xbox.

“Nuestros ingenieros de nube están construyendo una red de ‘streaming’ para juegos que libere calidad de juego de consola (la más elevada junto a PC) en cualquier dispositivo”, afirmó Spencer en la conferencia oficial de Microsoft.

Xbox ya cuenta con Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de juegos en la nube para esta consola, pero las declaraciones de Spencer apuntan a que esta nueva plataforma de “streaming” en la que trabajan sería un modelo de comercialización de juegos para todas las pantallas.

Una cuota por jugar

Si fuera así, podría romperse la lógica actual de lanzamientos en exclusiva para cada dispositivo y pasar a una situación en la que fuera más importante para los jugadores abonar la cuota de una suscripción de “streaming” que tener tal o cual consola.

El sector del videojuego, que según la consultora Newzoo generó el año pasado 121.700 millones de dólares de ingresos, parece seguir así la tendencia de otras industrias culturales: Menor importancia de lo material en favor de lo digital, mayor interés de los jóvenes por pagar una suscripción antes que por productos individuales y libertad plena para disfrutar del contenido dónde y cuándo quieran.

“La mayor disrupción en el consumo de entretenimiento mediático en los últimos cinco años es la combinación de ‘streaming’ más suscripción”, indicó el consejero delegado de la desarrolladora estadounidense Electronic Arts, Andrew Wilson.

“Como consumidores, ver películas y televisión, escuchar música y leer libros nunca ha sido más fácil. Y creemos que esta transformación va a tener un profundo impacto en nuestra industria en los próximos cinco años”, agregó.

Electronic Arts aprovechó su encuentro EA Play para anunciar Origin Access Premier, un nuevo paso de su oferta de suscripción para PC que ahora incluirá los nuevos lanzamientos de su compañía por una cuota mensual de 14,99 dólares en los Estados Unidos. Otra desarrolladora como la francesa Ubisoft también saludó la llegada del “streaming”.

En cambio, compañías como Sony se mostraron más cautas sobre el “streaming” y no adelantaron movimientos inminentes por ese rumbo.

“The Last of Us Part II” y “Spider-Man”, los ases de PlayStation 4

Sony aprovechó la feria para la presentación de las novedades para su consola PlayStation 4, entre las que destacaron el adelanto de “The Last of Us Part II” y la acción y el humor de “Marvel’s Spider-Man”.

Una alargada nave decorada como una especie de capilla en penumbra, con un altar en uno de sus extremos, recibió a los centenares de invitados a este acto de Sony, quienes de pie y todavía con expresión de asombro presenciaron la actuación con el banjo del compositor argentino Gustavo Santaolalla.

El enigma se resolvió al ver a continuación un largo clip de “The Last of Us Part II”, que precisamente sucedía en un recinto idéntico al que acogió hoy al público.

Secuela de “The Last of Us” (2013), cuya banda sonora corrió entonces a cargo de Santaolalla, este nuevo videojuego mostró hoy sus credenciales para convertirse en toda una sensación con una primera escena muy lograda y emotiva gracias al beso entre la protagonista Ellie y otra joven.

Pero la tranquilidad duró poco, ya que poco después los fans de PlayStation pudieron ver a Ellie enfrentándose a enemigos de todo tipo en unas escenas de combate que destacaron por su realismo e intensidad.

“Gracias por tomaros el tiempo hoy para venir a la iglesia”, señaló de manera irónica el presidente de Sony, Shawn Layden, en la única intervención de una noche en la que fueron enlazándose casi sin descanso videos de futuros juegos.

“En nuestros estudios vemos los videojuegos como una vocación, como una llamada. Son lo que hacemos y lo que tenemos que hacer. Nuestros equipos de creativos y diseñadores tienen historias que contar, cosas que os quieren mostrar y lugares a los que les gustaría llevarles”, añadió.

Tras “The Last of Us Part II” con su escenario personalizado, el público fue conducido a una carpa más convencional, con asientos y una gran pantalla, para el resto de la presentación, que tuvo uno de sus puntos más destacados con una nueva pizca del videojuego de “Marvel’s Spider-Man” que saldrá a la venta el 7 de septiembre.

Con una acción trepidante y el humor socarrón del hombre-araña, este adelanto mostró a Spider-Man haciendo frente a la fuga masiva de una cárcel en la que estaban encerrados temibles rivales suyos como Vulture o Scorpio.

Pero Sony se reservó algunos secretos, ya que, cuando Spider-Man parecía rodeado por sus enemigos y derrotado, alguien apareció fuera de cámara para dar un rayo de esperanza al superhéroe arácnido.

Otro momento notable de la velada fue el clip de “Ghost of Tsushima”, una historia de samuráis con ciertos toques de wéstern que sobresalió por la definición y estética de sus peleas y sus paisajes.

Y el apocalipsis zombi llegó de la mano del “remake” de “Resident Evil 2”, un nuevo aliciente para los fans de esta saga de terror que estará disponible el 25 de enero.

El momento más misterioso e inquietante de la presentación correspondió a “Death Stranding”, un ambicioso y oscuro proyecto de ciencia-ficción de Hideo Kojima, responsable de juegos como “Metal Gear”, del que se conocen muy pocos detalles de su trama y que cuenta en su reparto con los actores Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen y Lindsay Wagner.

La Champions League llega al “FIFA 19”

La próxima edición del clásico videojuego sobre fútbol de Electronic Arts, contará como principal novedad con la Copa de Campeones europea, una competición que los responsables del juego definieron en su presentación en Los Ángeles como la “cima” del fútbol de clubes.

“FIFA 19”, que cuenta en su portada con el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, fue uno de los puntos más destacados de Electronic Arts.

La incorporación de la Champions League, licencia que en los últimos años tenía su rival “Pro Evolution Soccer”, es un añadido especial para “FIFA 19” que se aplicará a todos los modos del videojuego para “maximizar el impacto” de esta novedad.

Así, los seguidores del fútbol podrán jugar con el modelo estándar de la Champions League, en una competición personalizada en la que cualquier equipo podrá luchar por el trono europeo de clubes o en los modos “carrera” o “historia” de “FIFA 19”.

Microsoft impresiona con “Halo”, “Gears of War” y “Forza”

La conferencia del creador de la Xbox comenzó con el primer y esperado clip de “Halo Infinite”, que según Spencer será “la mayor aventura para salvar a la humanidad hasta ahora” dentro de la famosa saga de ciencia-ficción “Halo”.

Sin grandes detalles por el momento, el video de “Halo Infinite” mostró varios paisajes así como el casco de Jefe Maestro, el protagonista de “Halo”.

Los aficionados a las carreras de automóviles tuvieron su premio con la confirmación de “Forza Horizon 4”, que saldrá a la venta el 2 de octubre para PC y Xbox One y cuyas frenéticas competiciones se desarrollan esta vez en Gran Bretaña.

Ralph Fulton, director creativo de la desarrolladora Playground Games, subrayó que los escenarios de “Forza Horizon 4”, en mundo abierto, variarán según las estaciones: un lago que en verano es inaccesible se puede cruzar en invierno al estar helado.

También ha despertado grandes aplausos entre el público el anuncio de la quinta edición de la gama “Gears of War”, que en esta ocasión llevará por título “Gears 5”.

Este videojuego no verá la luz hasta 2019, pero Microsoft reveló un clip en el que aparecía Kait iniciando una nueva aventura frente a las abominables criaturas conocidas como Locust.

La conferencia fue una cadena constante de sorpresas durante 90 minutos, pero ya cuando parecía que Microsoft no se había guardado ningún as bajo la manga apareció en el tiempo de descuento un video de adelanto del juego distópico “Cyberpunk 2077”.

Microsoft sacó pecho con alrededor de media centena de videojuegos muy variados, desde títulos de acción como “Tom Clancy’s The Division 2” a otros de horror y fantasía como “Devil May Cry 5” pasando por otros puntos destacados del día como “Crackdown 3”, “Dying Light 2”, “Jump Force”, “Shadow of the Tomb Raider” o “Fallout 76”.

También aprovechó su conferencia previa de la E3 para comunicar que se incorporarán a Microsoft Studios los estudios The Initiative, Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs y Compulsion Games.