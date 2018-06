Argentina, a horas del otro gran partido: Morgan Stanley decidirá el ascenso de "país de frontera" a "mercado emergente"

Finanzas

18-06-2018 Lejos de Rusia, se estará decidiendo si el país está en condiciones de jugar en otra liga, mucho mejor que la actual. Si el resultado es favorable, quedará habilitado a recibir un gran caudal de fondos, que potenciará el precio de varias acciones locales. Las seis claves para entender el índice MSCI

Elpara los, que coincidirá con el feriado por el Día de la Bandera.Ese día, a media tarde, se sabrá finalmente si el banco estadounidense, después de nueve largos años,o no la categoría de "" para pasar anuevamente como "".El dato será clave para el futuro de los negocios. Deldependerá el destino de(ver cuadro).

Te puede interesar El vendaval del dólar dejó apenas dos acciones en pie en el mercado bursátil durante mayo

Factores que pueden jugar en contra



¿Por qué descendió Argentina?



De conseguir una, el país estaría abriéndole las puertas a laprovenientes del exterior.Hasta fines de abril, las posibilidades de lograr el ascenso eran bastante altas. Ela partir de laque tuvo lugar en mayo y ante el pedido de "" crediticio alSin duda que estospor los analistas del banco estadounidense a la hora de decidiren el índice(Emerging Market) a otros de la región comoSegún la calificación tradicional, unaes aquella que fluye hacia un nuevo escenario caracterizado por una, la mejora en la productividad y es señalado comopara canalizar elEn cambio, los llamados "" presentan un elevado riesgo, por lo cual losse venEn 2017 la Argentina estuvo a punto de lograr el ascenso, pero las dudas sobre cuán perdurable era el "plan Macri" se lo impidieron.de la City , este año el país conservade finalmente lograr esa recategorización.Para sustentar esa postura, señalan que el Gobierno ha encarado una serie deen la decisión, como la de haberal libre movimiento de fondos y la aprobación de laA la hora de votar por sí o por no, los analistas de Morgan Stanley toman en cuentaclave:Más allá de ello, desde el propio banco indican que "elal de otros países consideradosdurante un lapso prudencial de tiempo". En tal sentido, consideran un, contados desde el inicio de la consulta hasta seis (meses) después de aprobado el ascenso.Hablando en plata, hoy día la Argentina, como " mercado fronterizo", tiene una demanda potencial de activos por parte de inversores estimada en u$s800 millones. Según cálculos del banco, esesi pasa a jugar en la liga de emergentes.También, y más allá de las cifras, redundaría en unade los precios de las¿Por qué se generaría ese mayor caudal? Básicamente, ya que permitiría que muchosdel mundo queden habilitados para"Una reclasificación generaría, entre otras ventajas, que los ETF o lospasivos debanpara adecuarse al, que pasaría a contar con", señalan desde la firma Balanz."Al dejar de ser mercado de frontera, muchos de esos fondos que antes no podían invertir, porque sus propios estatutos lo impiden, quedarán liberados de tal restricción", señala Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.Claro que si el ascenso finalmente se produce,de empresas locales" de activos que conforman el, que luego es replicado por los fondos globales que mueven cientos de millones.Es por eso que una palabra muy utilizada por analistas es "". Y, en este sentido, existe consenso sobre qué papeles van a ser los: los de losEntre los más beneficiados coinciden en señalar:En cuanto a qué canal sería el preferido, los especialistas consideran que la. Es decir a los papeles deAntes de dejar su cargo como director de SBS para asumir como vice del Banco Central, Gustavo Cañonero señalaba: "Seguimos apostando por el potencial de, y por el tamaño e importancia de".El directivo -ahora funcionario- también veía con buenas perspectivas ay a, por su obra en Vaca Muerta.Por el lado de los bancos, "la preferencia es", añadía."En caso de que Argentina sea reclasificada a emergente , los fondos que siguen este índice se van a concentrar en un primer momento en los", destaca Paula Bujia, Portfolio Manager de Allaria Fondos.A la hora de identificar qué firmas podrían verse favorecidas, menciona aDe no darse el tan ansiado ascenso, el mercado podría experimentar una nueva caída, habida cuenta de que las plazas emergentes se encuentran bajo mucha presión, y este tipo de noticias influye negativamente en el humor de los inversores.Lade los últimos días han puesto una nota dehace apenas un par de meses.Los mensajes que emiten algunos ejecutivos de la compañía no son para nada alentadores. Por caso, Sebastien Liebich, de MSCI Europa, afirma: "Laspodrían volverde incorporar a la Argentina".No obstante, en el balance global, todavía existen elementos que ayudan a mantener la esperanza con vistas a la decisión que se tomará el miércoles.Hoy día, las acciones nacionales representan cerca del 25% del índice MSCI Frontier Market ( mercado de frontera). Además, existen varias empresas que resultarían atractivas para integrar el índice emergente.Al igual que el año pasado,, que cuenta a su favor cony evalúa privatizar parte de su enorme compañía petrolera estatal, Saudi Aramco.Más allá de las cuestiones económicas, para eltendría fuertes, ya que, uno de sus mayores rivales de la región, que ya forma parte de este índice desde 2014.En 2017 también quedó arañando la clasificación, al no haber avanzado en algunas reformas económicas con la suficiente antelación. No obstante, con el paso de los meses mostró importantes avances en tal dirección.Por lo pronto, vfueronal MSCI -llamado FTSE Russell Emerging Markets-, lo cual podría ser una ojos de los analistas del Morgan Stanley.es el gran? Nada menos queSuha tenido uno de losa nivel mundial de los últimos 12 meses. A esto se suma que el país experimentó un crecimiento muy superior a la media de naciones con economías similares. ¿Qué pasó con las últimas? En el caso dey de los(EAU):- En lay hasta que se oficializó la medida, lasinvolucradas se incrementaron- Una vez quea la categoría emergente en ambos casosPosteriormente, sucedió algo similar con Pakistán.La decisión de Morgan Stanley dea "país fronterizo" a lafue tomada enEl principal motivo por el que el banco tomó tal medida tuvo que ver con lasque introdujo el gobierno kirchnerista a laComo consecuencia de la, los papeles de acciones argentinas mostraron laentre los más de 20 países con componían el índice, junto con Rusia.Mientras que el "MSCI Emerging Markets" perdió casi el 30% de su valor en un año, ely el de la nación de Putin, cerca del 45%.El miércoles eleste desenlace. Será unel que se jugará enMás aún en los tiempos que corren, con un dólar que no da respiro y undel segundo tiempo macrista. Es decir, aquel que arrancó en las legislativas de medio término de 2017 y concluirá en octubre de 2019.