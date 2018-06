Longobardi, duro con el Gobierno: “El Presidente optó por llevar al país por la banquina”

Desde radio Mitre sostuvo que el mandatario “está empecinado en no hacer modificaciones de fondo, que son las que requiere el momento".

Para el conductor radial ,“el presidente Macri puede tener ante esta situación que ojalá sea pasajera, tres posiciones posibles: puede estar inclinado a hacer cambios, puede estar en una instancia irresoluta frente a la crisis o puede estar duro”.

En ese contexto, sostuvo que Macri “no está ni inclinado al cambio ni está irresoluto, está duro".

Y remarcó que es necesiario "apostar a conseguir algún nivel de mayoría parlamentaria para un presupuesto ordenado, que produzca sustancialmente una caída en la demanda de dólares”.

Para Longobardi, “habrá que acordar con los diversos sectores del peronismo algún presupuesto serio que ordene las cuentas públicas de Argentina y eso derive en un descenso de volatilidad”. Pero destacó que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hoy en la conferencia de prensa “dijo algo distinto, que apostamos a que la volatilidad se pare con los u$s7.500 millones”.

“Con independencia de los méritos de (el expresidente del BCRA) Federico Sturzenegger, había contradicción y contrapuntos altos en el equipo económico”.

“Me parece que es muy importante tener un diagnóstico cercano a lo que nos pasa para buscarle la vuelta", continuó.

"Me da la impresión que esto parte de algunas concepciones que tiene el presidente Macri en general respecto a considerar políticas muy raras. La primera es la que dice que el Gobierno no tiene todo el poder para encarar un proceso de reformas”, sostuvo.

También habló de "un gabinete rarísimo, lleno de ministros muchos de los cuales no tenemos idea que hacen". Y definió la conferencia de prensa de este viernes del ministro Dujovne como un desempeño "más parecido a un columnista económico” que al de un funcionario. Y opinó que “Dujovne no es el ministro con la envergadura suficiente para manejar una situación de esta naturaleza”.

“Ellos entendieron que no había margen para actuar, que había un margen escaso y que dentro de ese margen escaso el gobierno actuó de manera escasa y terminamos en un acuerdo con el FMI”, agregó.

“Tengo la impresión que el Presidente ha resuelto llevar al país eventualmente al lugar correcto, que puede ser por ejemplo Mar del Plata, pero por la banquina”. Al tiempo que consideró que “es mejor el camino con pozos que la banquina”.

Ane este estado de situación, "el peronismo se propone sustituir a Macri, no ayudarlo”, apuntó. “No veo por qué razón un sector político va a contribuir a ayudar a un presidente que pretende sustituir”, sumó.

“Acá hay una suerte de empecinamiento en llevar al país por la banquina", volvió a afirmar.

Y concluyó: “No se me ocurre que algún nivel de recuperación económica se produzca en un contexto político tan adverso”.