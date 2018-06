Por la Reforma Tributaria, la mayoría de los tabacaleros perdería la categoría del Monotributo Social

Economía

15-06-2018 La Asociación de Plantadores de la provincia de Misiones expresó su preocupación y se está movilizando para lograr una modificación en la ley que impida el incremento de la carga impositiva

Los productores tabacaleros de Misiones están en alerta ante la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria. Ocurre que un número importante de ellos, que estaba en sociedades de hecho, tendrá que desagruparse e inscribirse en forma individual. Además, por los montos que podrían llegar a facturar, algunos deberán cambiar de categoría de Monotributo.



Para solucionar esta cuestión, desde la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) insisten en la necesidad de modificar la Ley, detalla el portal MisionesOnline.

El contador Ricardo Werner, de la APTM, habló con LT 17 Radio Provincia y explicó sobre la Reforma Tributaria que la AFIP lo puso en vigencia desde el 1º de junio.



Werner afirmó que “las sociedades de hecho ya no pueden estar más dentro del Monotributo, razón por la cual todos los proyectos productivos que tenían Monotributo Social directamente quedaron dados de baja”.



Y agregó que “de esta manera, el que estaba inscripto como titular queda y los otros van a tener que inscribirse por su lado. Van a tener que ser productores individuales nuevamente, va a seguir como Monotributo Social, pero en forma individual, ya no más agrupados”.

El contador explicó que “antes se agrupaban a hasta tres personas y se facturaba el monto de la sumatoria individual de dos o tres individuos como un proyecto y le asignaban un CUIT como una sociedad de hecho, pero la nueva Ley de Monotributo ya no prevé ni permite más la incorporación de las sociedades de hecho dentro del Monotributo, con lo cual estos proyectos productivos quedaron excluidos”.

Werner afirmó que “hoy los productores tabacaleros, en la categoría más baja, pueden facturar hasta $107.500” y explicó la diferencia entre el Monotributo Social y el Monotributo del Régimen General.

En el Monotributo Social hay dos tipos, el costo cero y el común, éste último solamente paga el componente de obras social y el productor que está en esa categoría paga la mitad del componente de obra social que hoy son 536 pesos, y el “costo cero” no paga nada.



“Ahora, si hay algunos que por alguna cuestión tenían proyectos y quedaron afuera por la baja de los proyectos y no tiene la posibilidad de hacer Monotributo Social -porque exceden el monto permitido- van a tener que pasar al Régimen General, donde será más caro porque se le suma a la categoría más baja 384 pesos de componente impositivo, con lo cual pagaría 920 pesos por mes y la obra social que ya paga en total los 536 pesos si no tiene esa parte subsidiada por parte del Estado”, explicó.

Por otra parte, el contador de la APTM dijo que “en la actualidad muchos productores se pasan de estos montos e indicó que hace años que se trabaja para tratar de lograr un régimen de retención dentro del Régimen General del Monotributo, que contemple el pago y que esa retención sea a cuenta del componente impositivo y el componente de jubilación y que se excluya el componente de obra social para que se abarate un poco lo que paga el productor por el tema de los límites”.



En ese sentido, afirmó que “hasta hace un tiempo, había ciertas dudas sin el Fondo del Tabaco y la Caja Verde se computaba, pero la AFIP ya aclaró que eso se toma, está incluido, y si consideramos lo que el productor recibe en boca de acopio más lo que recibe del Fondo Especial del Tabaco y Caja Verde, y no sé si quedaría dentro del Monotributo Social".



"Me parece que están todos pasados, ya que la media anda por los 2.500 kilos, y ahí si sacamos un promedio de unos 70 pesos entre la boca de acopio, Retorno y Caja Verde, ya se pasa de la categoría, y si es así se estaría facturando unos $161.000 por lo que estaría pagando $1.120 por mes. Es mucha plata para el productor, que muchas veces no tiene la disponibilidad de los recursos todos los meses”, añadió.

El contador Werner afirmó que para que esto cambie debe modificarse la Ley.



Recordó que “hemos planteados varias veces a los responsables de la AFIP, en Buenos Aires, pero desgraciadamente eso tiene que salir a través de un proyecto del Poder Legislativo para una modificación a la Ley y que se pueda implementar un régimen de esas características”, contó y agregó que “se está trabajando en eso, hay apoyo de los diputados nacionales que se comprometieron a trabajar, pero no es una cuestión tan sencilla”, subrayó, según recoge MisionesOnline.net.

Además, comentó que “el productor, cuando paga la parte que le corresponde por obra social, ese pago se pierde en el sistema porque no recibe ningún servicio”. Y ese monto que el productor paga “a alguna obra social va a parar, allí hay algo que juega en contra, hay muchos intereses políticos”, son cuestiones que están ajenas a la parte técnica, que son sencillas, “pero cando entran a un recinto donde hay intereses políticos, ahí ya hablamos de otra historia”, concluyó Werner.