16-06-2018 La encuesta "Employers for Youth", realizada a profesionales nacidos entre 1980 y 2000, distinguió a una entidad financiera el top-10 de firmas predilectas

La encuesta "" (EFY), realizada porpor la consultora First Job y The Adecco Group, distinguió a unentre lasde los "millennials". Se trata del, la principal entidad del sistema financiero argentino en ahorro y en volumen de crédito, que cuenta con, más depresencia en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Blanco Smith, gerente de Aprendizaje y Cultura de Santander Río, consideró que "para la entidad esya que permite medir qué tanes el banco para los perfiles dey si somos un lugar en el que aspiran a desarrollar su carrera”.En este sentido, Blanco Smith, agregó. “Aún tenemosen materia de cultura corporativa y queremos dar a conoceral empleado”. En el sondeo participaron(nacidos entre 1980 y 2000), quienes fueron consultados sobre las mejores prácticas y condiciones para avanzar en los objetivos que se habían. Al respecto observaron once dimensiones: una general, otras como infraestructura, innovación, talento, reconocimiento, reputación, diversidad y cultura, desarrollo de carrera, beneficios, ambiente laboral, y calidad de vida.