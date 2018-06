Juan José Aranguren, el CEO que se quedó sin energía para sobrevivir a los tarifazos

Politica

17-06-2018 El exministro de Energía y Minería fue criticado varias veces por Elisa Carrió. Tras el último aumento, el de abril en el gas, la líder de la Coalición Cívica y Mario Negri, se quejaron ante Macri por la nueva suba. De las acciones de Shell a las denuncias en la Justicia

Era de los ministros más resistidos por los consumidores de los servicios públicos. Evitaba participar de los timbreos del Gobierno en el conurbano bonaerense, señalado por todos como el "autor intelectual" de los tarifazos.

Y hasta era criticado por un sector de Cambiemos. Juan José Aranguren, por decisión del presidente Mauricio Macri, dejó el sábado el Ministerio de Energía y Minería.

El Gobierno anunció más cambios en el Gabinete: Javier Iguacel pasará de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) al Ministerio de Energía mientras que Minería, ahora reconvertida en secretaría, dependerá del Ministerio de Producción.

Francisco Cabrera pasará del Ministerio de Producción a la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y también será asesor de Macri. Por eso, Dante Sica, economista y contador, reemplazará a Cabrera.

Aranguren fue durante dos años y medio la cara de los tarifazos aprobados por el Presidente. Tras el último aumento, el de abril en el gas, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, y el referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, se quejaron con Macri por la nueva suba.

El Ejecutivo, finalmente, aceptó en abril la idea del "aplanamiento" de las tarifas propuesta por sus socios del Congreso. De hecho, Carrió aseguró que el por entonces ministro le prometió que no habría más aumentos hasta 2019, pero Aranguren luego lo relativizó.

La líder de la Coalición Cívica y el ex CEO de Shell nunca se llevaron bien. En abril, antes del encuentro en el ministerio, Carrió afirmó en América: "Aranguren no seguiría en mi Gobierno, pero yo no soy Presidenta".

La diputada criticó así la "honestidad brutal" del ahora exministro sobre su "falta de confianza" en la economía argentina por la que todavía no repatrió sus bienes.

En 2016, Carrió denunció a tres funcionarios del Ministerio de Energía por "negociaciones incompatibles con la función pública": José Luis Sureda (secretario de Recursos Hidrocarburíferos); Pablo Popik (subsecretario de Refinación y Comercialización); y Luis Barile (director nacional de Gas Licuado de Petróleo).

Ese año, la líder de la Coalición Cívica consideró que Aranguren enfrentaba un "conflicto de intereses de acá a la China" porque conservaba $ 16 millones en acciones clase A de Shell y a la vez le compró gas por u$s150 millones a la petrolera holandesa. Carrió, tras las remociones, sentenció: "Eran imprescindibles".