La carta de Francisco Cabrera tras el anuncio de su salida del Gabinete

17-06-2018

Luego de que Presidencia anunciara su salida del Ministerio de Producción,emitió un comunicado en el que confirmó que va "a seguir acompañando al Presidente ”, no sólo al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) sino también “desdeen la Casa Rosada”; y al mismo tiempo elogió a su sucesor Dante Sica. “En los últimoshemos trabajado en el enorme desafío de poner en marchay fuerza productiva del país. Ha sido un honor conducir esta tarea, como integrante del gran equipo que acompaña al Presidente en la transformación más importante de la Argentina ”, arranca la nota del ex presidente de la Fundación Pensar, el think tank macrista. Cabrera , un histórico del PRO y amigo personal de Macri, se mostró satisfecho por su reemplazante. Todo un contraste con la actitud que adoptaron otros funcionarios desplazados por Macri. “Es un privilegio quecontinúe la tarea, una de las personas que más conoce la diversidad del. Estoy seguro de que podrá corregir los errores, encarar lo pendiente y profundizar los aciertos en esta nueva etapa”, señala, en un mensaje en el que también desliza una autocrítica.En las últimas semanas, Cabrera había sido apuntado especialmente por la gobernadora bonaerense: lo acusaba de no haber sido lo suficientemente rígido con lapara evitar la disparada de los precios. Por último, Cabrera confirmó que seguirá cerca de Macri, más allá de su designación en el BICE. “Será un honor también seguir acompañando al Presidente Macri desde nen la Casa Rosada, apoyando desde un nuevo lugar este camino de cambio que nos permitirá construir un futuro de crecimiento sostenido de la Argentina ”, resalta. Preocupado por la continuidad de sus colaboradores,hace mención a su: “Estoy orgulloso del esfuerzo de todos los que me acompañaron y quiero agradecer su compromiso, creatividad y capacidad transformadora”, indica. La idea de Macri es retenerlos.