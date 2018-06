Las ventas por el Día del Padre cayeron 6,4 por ciento

Economía

18-06-2018 Aunque algunos negocios alentaron el consumo con buenas promociones y descuentos por pagos en efectivo, las familias priorizaron poder comprar en cuotas sin interés

El Día del Padre finalmentepara el consumo. Según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), entidad que agrupa a los comercios minoristas, las ventas —en cantidades—en comparación con la misma fecha del año pasado. "La baja es importante si se tiene en cuenta que en 2017, para esta misma fecha, las ventas", explicaron desde la entidad. Con todo, es una fecha que comercialmenteen los últimos años, donde se prioriza más el encuentro familiar que los regalos, con un crecimiento deo pedidos de comida. El ticket promedio fue de $ 680, un 19,2% más que en 2017, pero por debajo de la inflación."Hubopara esta ocasión. Incidió el mundial de fútbol, no sólo el partido de la Argentina sino también el resto de los programas del día. Tampoco el frío y la situación económica del país fueron buenos aliados", argumentó la CAME en un comunicado. Aunque algunos negocios alentaron el consumo cony descuentos por pagos en efectivo, las familias priorizaron poder comprar en cuotas sin interés. "Se notó en el mercado la falta de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre el rumbo económico", precisaron. Este año, sólo el 23,7% de los comercios consultados por la cámarafrente al 2017. El 58,8% terminó en baja y el 17,5% sin cambios. Los rubros de mejor performance fueron las perfumerías y gastronomía y restaurantes, donde las ventas bajaron solo 0,2% frente al Día del Padre anterior. Los—medidos en cantidades— se produjeron en libros, CD y DVD (-12,2%), herramientas y artículos de ferretería (-10,5%) e indumentaria (-9,6%), a pesar de los descuentos y promociones que lanzaron los comercios.