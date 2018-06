AT&T anuncia plan de inversión de US$22.000M en negocio de medios de Time Warner

Negocios

18-06-2018 El CEO del segundo proveedor de servicios inalámbricos de EE.UU. anunció que "se gastará todo lo que se necesite en el negocio de los medios"

"AT&T Inc se compromete a gastar todo lo que necesite en el negocio de los medios de Time Warner Inc", dijo el presidente ejecutivo Randall Stephenson a CNBC, con un plan para invertir entre u$s21.000 millones y u$s22.000 millones en la compañía combinada.

"No vamos a ser céntimos ni tontos aquí", dijo Stephenson en una entrevista en el canal de noticias financieras, según la agencia Reuters. "Tenemos la intención de invertir".

El segundo proveedor de servicios inalámbricos de EE.UU. cerró su adquisición de Time Warner por u$s85.000 millones este jueves y ahora se enfrenta a la tarea de integrar una empresa de medios en sus operaciones en un intento por competir con Netflix Inc, Amazon.com Inc y otras compañías de tecnología que proporcionan entretenimiento directamente a clientes.

El presidente Donald Trump se oponía al trato, anunciado inicialmente en octubre del 2016. AT&T fue demandada por el Departamento de Justicia, pero obtuvo la aprobación de un juez para proceder con la operación el martes después de un juicio de seis semanas.

Time Warner pasará a llamarse WarnerMedia, según una nota enviada a los empleados por John Stankey, que servirá como CEO de WarnerMedia.

El gerente general de Turner, John Martin, abandonará la compañía, según el memorando, que fue visto por Reuters.

Stephenson dijo este viernes que AT&T tiene la intención de preservar la cultura creativa de Time Warner, aunque con un nuevo nombre.

El fallo sobre AT&T iniciaría una ola de fusiones en el sector de medios, que ha sido sacudido por el surgimiento de empresas como Netflix Inc y Google de Alphabet Inc.

La próxima fusión sería la oferta de u$s65.000 millones que Comcast Corp presentó el miércoles por los activos del negocio de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc.