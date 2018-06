El difícil momento que atraviesa Tití Fernández

Recreo

18-06-2018 Después de muchos años, el periodista deportivo no cubre un Mundial. Cargó duro contra la empresa Torneos y el titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi





El periodista deportivo Tití Fernández cargó duro contra la empresa Torneos y Competencias y el titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi, por no estar cubriendo en Rusia el Mundial 2018. En el programa de Telefe "Podemos Hablar", Fernández aseguró que el año pasado locomo uno de los periodistas de la televisión pública que. “(Horacio) Levín me había confirmado pero después él se va al sorteo del Mundial y. Quedé a cargo de Torneos, que es el dueño de los derechos de la Selección.”, contó.En este sentido, se enojó contra el titular de Medios Públicos: "Lombardi dice que hay que cuidar la plata de todos peroque la guita que cobra Torneos", enfatizó.Consultado si lo habían sacado por una, Tití sostuvo: “Yo interpreté eso". Este es el primer mundial que no viaja desde que es un periodista conocido.