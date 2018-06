Elecciones en Colombia: Iván Duque será presidente tras derrotar a Gustavo Petro

Actualidad

18-06-2018 El candidato del partido uribista Centro Democrático se impuso con el 53,98% de los votos sobre el postulante del movimiento Colombia Humana, en segunda vuelta. Asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. El actual mandatario, Juan Manuel Santos, lo llamó para realizar una "transición ordenada"

Según datos de la Registraduría Nacional y con el 99,92% de las mesas contabilizadas, Duque obtuvo el 53,98% de los votos frente al 41,81% logrado por Petro, informó BBC Mundo.

El aspirante del Centro Democrático, que asumirá el próximo 7 de agosto, consiguió más de 10,3 millones de votos mientras que su rival, postulado por el movimiento Colombia Humana, logró algo más de 8 millones.

Tras conocerse los resultados, Petro publicó un mensaje en Twitter en el que reivindicaba el valor de la votación obtenida, aunque reconocía que "por ahora" no podrá llegar al poder.

Por su parte, el actual presidente Juan Manuel Santos anunció a través de su cuenta de Twitter que se comunicó con Duque para felicitarlo y ofrecerle su colaboración para realizar una transición ordenada.

Llamé a @IvanDuque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 de junio de 2018

Unidad

En su primer discurso tras conocerse los resultados electorales, Iván Duque hizo un llamado a la unidad de todos los colombianos.

"Voy a entregar todas mis energías en unir al país. No más divisiones. Hoy no hay ciudadanos vencidos", dijo. "Esta es la oportunidad que esperábamos para pasar la página de la polarización. No voy a gobernar con odios", agregó.

En relación con el proceso de paz negociado con la guerrilla de las FARC por el presidente saliente, Juan Manuel Santos, Duque aseguró que es necesario superar la fractura existente entre amigos y enemigos de la paz porque ese es un anhelo de los colombianos.

"Hoy somos todos amigos de construir la paz y debe ser una paz que, ante todo, preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización efectiva", señaló.

Luego, agregó que los acuerdos requieren "correcciones" para poner a las víctimas en el centro del proceso.

El presidente electo dijo que buscará recuperar la seguridad en el país de la mano de la justicia. "Seguridad no es violencia", afirmó Duque el flamante ganador.

Entre sus objetivos incluyó también la derrota de la extrema pobreza, la aprobación de una reforma tributaria y hacer de Colombia un país de emprendimiento y de desarrollo con sostenibilidad ambiental.

También se comprometió a gobernar con transparencia y eficacia para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo", apuntó.

El mandatario electo agradeció el apoyo recibido por distintas organizaciones y personalidades, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y anunció que conformará un gabinete en el que la participación de las mujeres será del 50%.

"El objetivo nuestro no es llegar a la presidencia sino la transformación de Colombia en ese país próspero que tanto añoramos", destacó

Las FARC dispuestas a dialogar

Poco después del discurso de Duque, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político creado por los exintegrantes de la guerrilla de las FARC, emitió un comunicado en el que manifestaron su disposición a reunirse con el mandatario electo para exponerle sus puntos de vista sobre los acuerdos de paz.

"Solamente esa unidad, transformada en organización y movilización, podrá detener la tentación de los sectores más retardatarios de la política nacional, de profundizar los odios y las diferencias de todo tipo, con el único fin de perpetuar sus privilegios", señalaron en el texto.

Hemos vivido las elecciones más tranquilas de las últimas décadas, el proceso de paz da frutos.

Es momento de la grandeza y la reconciliación, respetamos la decisión de las mayorías y felicitamos al nuevo presidente.

Ahora a trabajar, los caminos de la esperanza están abiertos. pic.twitter.com/mRJ7d362s9 — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 17 de junio de 2018

Por su parte, Rodrigo Londoño, el exjefe del grupo guerrillero y actual presidente del partido FARC, destacó en su cuenta de Twitter que las elecciones de este domingo habían sido las más tranquilas de las últimas décadas, algo que atribuyó al proceso de paz.

"Es momento de la grandeza y la reconciliación, respetamos la decisión de las mayorías y felicitamos al nuevo presidente. Ahora a trabajar, los caminos de la esperanza están abiertos", publicó en la red social.

"Somos la oposición"

El candidato del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, ofreció un discurso ante sus seguidores, a quienes agradeció su apoyo calificándolos como "ocho millones de colombianos y colombianas orgullosamente libres".

"Yo no me siento, la verdad, derrotado", dijo poco antes de reconocer el triunfo de Duque. "Aceptamos su triunfo -dijo en referencia a Duque-. Es el presidente de la República de Colombia. Hoy somos la oposición a ese gobierno", manifestó.

"Nos ganaron diciendo mentiras", afirmó el candidato que durante la campaña fue acusado insistentemente de seguir el "modelo venezolano".

Y anunció que aceptará incorporarse al Senado a una banca que la normativa colombiana le otorga a los candidatos a presidente y vicepresidente que alcanzan el segundo lugar en los comicios, informó BBC Mundo.

"Al Senado de la República vamos a volver para dirigirnos desde ahí al país, para recorrer una y otra vez las plazas públicas", señaló al tiempo que invitó a sus seguidores a mantenerse permanentemente movilizados.

Dijo que el movimiento que se puso en marcha en estas elecciones es inderrotable y que lo único que les falta es llegar a la presidencia.