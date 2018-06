Duhalde volvió a postular a Roberto Lavagna para 2019 y le da consejos a Macri

Politica

18-06-2018 El expresidente reivindicó la gestión del economista durante su mandato y el de Kirchner. Y dijo que Macri está yendo "por un camino donde no hay salida"

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde dijo este lunes que Roberto Lavagna "es el hombre para ser candidato" presidencial en las elecciones generales de 2019, al reivindicar la gestión del ex ministro de Economía durante su gobierno y al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner.

"Roberto Lavagna es el hombre para ser el candidato a presidente de la Nación", afirmó hoy en diálogo con radio La Red, al tiempo que cuestionó el rumbo económico actual.

"Lavagna tiene que ser el Presidente de los argentinos, estuvo con Raúl Alfonsín, con nosotros y siempre pone su capacidad", expresó Duhalde.

"Para mí el que gana gobierna y la oposición también, porque debe controlar y hay que trabajar juntos", remarcó por otra parte.

Tras afirmar que "nunca" habló "mal de nadie" en alusión a sus críticas al presidente Mauricio Macri, Duhalde adujo que sus cuestionamientos los formula en el plano político y destacó que si el Presidente le "toca el timbre" y lo consulta "le diría que quiero cambiarle las ideas a las que está aferrado".

"Le diría que quiero verlo, darle una opinión diferente", señaló, aunque reconoció que el Presidente "tiene todo el derecho de hacer lo que quiera".

No obstante, señaló que no está acuerdo con la política económica actual, al considerar que "estamos yendo por un camino donde no hay salida".

"Sé que no es fácil, pero cuando uno no va por el camino correcto, en vez de acercarse a la solución agrava los problemas" manifestó.

Al finalizar, reinvindicó la convocatoria al diálogo al recordar que durante su gestión gobernó junto a Raúl Alfonsín y que con el expresidente enfrentaron "intereses" poderosos, por ejemplo al pesificar las tarifas.

"Hay una costumbre que tuvieron los Kirchner y ahora Macri que es que no se dan cuenta que no se puede hablar mal de las personas", concluyó.