Iguacel debuta con cortes de luz: por qué pese a estar en pleno invierno el consumo es similar al de verano

19-06-2018 Las bajas temperaturas profundizan los faltantes de suministro. En las distribuidoras aseguran que la red enfrenta picos de demanda. Es decir, como si fuese enero, cuando los aires acondicionados están prendidos día y noche. La preocupación no es tanto por la "foto" sino por la "película"

La explicación



El factor inmobiliario



¿La cochera o la generadora?



El flamante ministro de Energía , al estrenar su cargo se encontrará con unaNo tiene que ver precisamente con el problema tarifario, sino con los: pese a estar en, se registra unEn las distribuidoras que operan en Buenos Aires, este tema es producto de acaloradas reuniones, no sólo por la "foto" sino por la película.A pesar de la época del año, eles tal que los indicadores son, cuando los equipos de aire acondicionado prendidos día y noche inyectan presión al sistema.Ante la consulta de, una voz cercana a Edesur asegura: "Para la empresa, lo que ha ocurrido en la última semana es".En sintonía con las complicaciones en el suministro constatadas en estos días, la fuente agrega: "Estamos con, y si se profundiza el frío lamentablemente vamos a tener más cortes ".La observación del actual escenario y el anticipo sobre lo que ocurrirá si arrecian las bajas temperaturas surge como la respuesta más contundente que ofrecen las distribuidoras al explicaren múltiples zonas de Buenos Aires.Las fuentes vinculadas a las compañías indican que la dureza dela tal punto que el nivel es prácticamente¿Por qué en estas épocas de bajas temperaturas se está produciendo este fenómeno? La respuesta es una: la marcada expansión de, con equipos de, que han prescindido del gas y"La expansión de losque funcionanpasó a ser un verdadero", aseguró aun experto vinculado a las compañías.En su visión, estoa tener que brindar el, sin poder aprovechar meses de baja demanda para ir poniendo a punto la red.Sumado al factor climático y a la proliferación de desarrollos depor, aparece el tema tarifas."El valor del gas juega claramente en contra de las intenciones de Edenor y de Edesur de aprovechar los tiempos que transcurren entre un verano y otro para optimizar sus redes", afirmó la fuente.Presión inmobiliaria o fallas derivadas de redes que todavía no terminan de recuperarse, lo cierto es que losno han hecho más que decirEl, por citar un caso, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) expuso quesufrieron laen algún momento de la jornada.Según pudo saber, el mismo organismo determinó que en ellos cortes de ese mismo día complicaron ade ese universo:"Lo que estamos viendo esde un uso que se le da a laque va", indicó a este medio un importante ejecutivo de unas de las distribuidoras, que pidió no ser mencionado."Hoy predominan las instalaciones de, y todo se sostiene desde un", enfatizó. En su visión, este es un contexto de demanda energética que en nada favorece, por más inversión que se haga.Para las distribuidoras, aquello que determina un consumo tan alto para esta época, similar al de meses de intenso calor, es lade losque hanEn este sentido, fuentes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) aseguran que elen la Ciudad de Buenos Aires son "".El tenor de esta tendencia fue confirmado apor José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, quien señala que a lo largo dese han idoDe hecho, es la opción a la que apelan la mayoría de los desarrolladores. Al momento de ahondar en el porqué de esta elección, Rozados ubica en segundo plano la diferencia de valores entre las tarifas.En cambio, asegura que losla instalación depor una cuestión estrictamente deSegún el especialista, los edificios que se han ido erigiendo en los últimos años apuestan por unbasado enteramente enDe esa forma, dice Rozados,que, de otro modo, serían ineludibles: "Lales implica tener que lidiar con"."Además, debenlógicas relacionadas con la. También se requiere deincluso a los tiempos dedel desarrollo", asegura aRozados indica que los emprendimientos que incluyen gas demandan, ya desde el inicio de la obra, unaestablecidas por los organismos reguladores para cada una de las"Incluso, quizás el constructor termina de hacer la instalación y en una de esas inspecciones se detecta una. Eso lo obliga ahechos, lo que se traduce eny en. Entonces, prescindir del gas les resulta la opción más ventajosa", señala."Esto explica la multiplicación dedirectamente conque operan con", comenta.Señala además "que los, no sufren dilaciones de tiempos, con todo lo positivo que eso conlleva en un contexto en el que los precios fluctúan casi de forma permanente".Desde Edesur reconocen la magnitud de los emprendimientos eléctricos en un escenario de alta demanda por efecto del frío intenso.Desde el entorno de la distribuidora aseguran aque a lade estas características tienen unasobre la"En cuanto se le habilita el suministro al constructor, lo primero que se hace esde una", asegura la voz consultada."De esa forma, no se estaría sobrecargando a los equipos destinados a las vía pública destinados a la iluminación. El problema es que quienes", completa."En general, los desarrolladores prefieren. Es decir, a algo que", apunta la fuente.Lógicamente, esto terminageneral. Por ende,, en lugar de que sólo el edificio sea el afectado, ese", asegura.En este marco, el nivel deen comparación con los de otros países, más allá de que se hayan reducido los tiempos de restablecimiento del suministro.En términos anuales, eles del orden de las, bastante menos que las 35 horas de hace un par de años., país de origen de Enel, controlante de Edesur, en la actualidad tiene un promedio de interrupciones depor cliente enLas bajas temperaturas y la expansión de unpor la electricidad permiten anticipar que el logro de una calidad de servicio "a la europea", en la Argentina, aún está muy lejos.