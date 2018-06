Después de estabilizar el dólar, Caputo quiere que acompañe la inflación y avisa que no permitirá el atraso cambiario

Finanzas

19-06-2018 El presidente del Banco Central dejó definiciones ante un grupo de economistas que fueron invitados a la entidad. Apuesta que haya un mayor alivio cuando ingresen los fondos del FMI. Y avisó que podría revisar el actual esquema de política monetaria. Habló de "flotación sucia" del dólar

El flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, tuvo un segundo round con el mercado cambiario este lunes con un resultado satisfactorio: la batería de medidas que trascendieron el domingo y se oficializaron el lunes trajo algo de tranquilidad con el dólar.

El billete en el circuito mayorista cedió cincuenta y dos centavos y algo similar sucedió en las pizarras de los bancos del microcentro. El nuevo esquema funcionó pero en el círculo íntimo del ex ministro de Finanzas, no hubo triunfalismo. Saben que la magnitud del problema no es menor pero son optimistas en el Central con el desenlace.

Caputo y su segundo, el ex Deutsche Gustavo Cañonero, tuvieron un diálogo franco y constructivo con un grupo de economistas este lunes. Fueron invitados al BCRA Eduardo Levy Yeyati, Miguel Angel Broda, Daniel Artana y Miguel Kiguel para brindarles detalles sobre las medidas sancionadas en el mercado cambiario.

No fue un monólogo de Caputo y Cañonero sino que los anfitriones escucharon las sugerencias y recomendaciones de sus invitados.

"Los noté con los pies en la tierra. Realistas y muy enfocados con lo que hay que hacer", indicó a iProfesional uno de los asistentes. "No están sobrando la situación están hablando de políticas racionales que deberían funcionar", agregó.

A la hora de las definiciones, más allá de pasar revista con respecto a las medidas anunciadas el lunes, Caputo habló de sus expectativas en el corto plazo. Dijo que espera mayor tranquilidad cambiaria a partir del ingreso formal de los dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que sucederá a partir del miércoles cuando el directorio apruebe el Memorando de Entendimiento.

Sabe el ahora presidente del Central que la mitad de los u$s15.000 millones que llegarán por el primer desembolso, se utilizará rápidamente para abastecer la demanda de divisas en el mercado y eso también hará aflojar las presiones.

Caputo también les avisó a los economistas presentes que el nuevo Central revisará la actual política monetaria. Si bien no dio indicios, la intención es la de repensar todo el esquema que traía la administración de Federico Sturzenegger.

La visión de "Toto" es que las tasas tienen un efecto pero no como pensaba el saliente número uno de la entidad. No se descarta, además, que decida otra tasa de referencia que no sea el "corredor" de pases.

Con respecto al dólar, Caputo -sin decirlo- dejó entrever que está cómodo con los valores actuales. O sea, con el billete entre $27 y $28. Pero dejó en claro no va a dejar que el tipo de cambio se atrase. "No lo podemos permitir", remarcó.

El esquema que imagina Caputo, y del que dio indicios el viernes mismo, es dejar flotar al dólar. Pero no habló de "libre flotación" como decía la anterior administración del Central sino que se refirió a "flotación sucia".

Si bien no está definido, es posible que Caputo tenga en mente rangos o bandas del tipo de cambio en donde actuar. Pero está claramente a favor de que suba por la escalera a que baje.

"El tipo de cambio tiene que acompañar la inflación", también se le escuchó durante la reunión. En caso de que haya devaluaciones en el mundo, el peso también seguiría esa tendencia pero monitoreando a que no se descontrole.

Faltan muchas definiciones acerca de lo que será hacia adelante. Caputo sabe que por ahora tiene que apagar el incendio y ya habrá tiempo para evaluar políticas más de largo plazo. Por ejemplo, cómo se le dará combate a la inflación. Pero sin estabilización de la suba del dólar no podrá pensar en un nivel de tasas adecuado.

"Cuando aclare tendrán que ver cómo quedaron los precios y las expectativas. No abandonarán la lucha contra la inflación pero ahora saben que tienen que enfocarse en estabilizar el mercado de cambios. Todo empieza por ahí", reseñó uno de los economistas que estuvo en la reunión.

Por ahora, sigue sumando gente de su círculo íntimo. El Jefe de Gabinete de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de esa cartera y mano derecha de Caputo, Santiago Bausili, desembarcarán en el directorio del Central. Quizás más adelante pueda incorporarse otro ex JP Morgan como Vladimir Werning, actualmente imposibilitado por cuestiones personales.