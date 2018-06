YouTube elimina los “me gusta” de los bots

Tecnología

19-06-2018 Esta actualización afectará también a los videos ya publicados. Esto significa que las cifras pueden variar si se descubre que hay votos no válidos

mejoró el sistema que valida los “me gusta” y los “no me gusta”. Y, como resultado, ahora las cifras son más precisas. Esta novedad fue anunciada por un representante de la compañía en el Foro de Ayuda de YouTube . De este modo, según el representante, elde la plataforma asegurará que los “me gusta” y los “no me gusta” provengan de personas reales, en vez de “”. “A partir de hoy, estamos realizando una actualización del sistema para detectar, aún más, el ‘spam’ en los ‘me gusta’ y los ‘no me gusta’ de YouTube . La principal razón por la cual se marcará como ‘spam’ un ‘me gusta’ es cuando este se compre desde un servicio externo. Pagar por este servicio es una violación directa de los”, explicó el representante.Esta actualización afectará también a los videos publicados anteriormente. Esto significa que las cifras pueden variar si se descubre que un número significativo de votos que no es válido. “También puedes notar que el número de ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ dees diferente de lo que ves debajo del vídeo. Este es un problema que conocemos y nuestro equipo está trabajando para solucionarlo. Mientras tanto, mira los recuentos en la página de visualización del vídeo para obtener el número más preciso”, añadió el representante de YouTube . La cantidad de “” es una señal importante para los creadores, ya que es un factor que determina qué contenido se muestra.