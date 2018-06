El dólar subió a $28,46 al público, y la subasta posterior de divisas realizada por Caputo quedó "desierta"

Finanzas

19-06-2018 Los analistas y operadores aguardan con expectativa los resultados de la megarenovación de Lebac y la nueva subasta de dólares para intentar frenar la suba

El dólar está en boca de todos, y en las pocas horas que Luis Caputo lleva al frente del Banco Central está intentando aplacar la volatilidad del precio de la divisa, y los consecuencetes nervios de la City.

Este martes, el valor del billete estadounidense avanzó nuevamente, pero dentro de un parámetro más acotado y se ubicó por debajo de los $28.

En esta alza, influyó una jornada atípica, por la expectativa que hubo en la previa a la licitación de Lebac, donde hay un megavencimiento por $514.779 millones, y también por la segunda subasta de venta de dólares, que hubo después del cierre de la rueda y que fue declarada "desierta".



En esta ocasión, al contrario de lo ocurrido en la rueda anterior, según operadores, este martes el Central decidió no convalidarle un valor inferior al marcado por la plaza spot (contado), debido a que esa estrategia no terminó impactando como referencia durante esta jornada. Por lo tanto, no vendió divisas fuera del horario cambiario con esta nueva modalidad implementada esta semana.

Cabe recordar que el lunes se licitaron u$s175 millones, y el monto máximo establecido por el BCRA para los dos primeros días de la semana fue de u$s400 millones.



"La licitación del Banco Central, que es lo que el mercado esperaba para comprar y no tener que pagar precios de mercado en suba, quedó desierta. El ente monetario no convalidó precios y no vendió nada. El que se quedó con necesidad de pagar algo va a tener que esperar al jueves a la licitación en horario de mercado que se va a armar con los fondos del FMI", resumieron desde ABC Cambios.



El volumen total operado continuó siendo muy bajo, ya que apenas subió 5% respecto a la previa para totalizar los u$s513,3 millones, algo que demuestra que aun los exportadores no están liquidando sus divisas de manera sostenida.



Bajo este panorama, en el circuito mayorista la divisa estadounidense se negoció con un alza de 20 centavos a $27,78, y en todo junio acumula un alza de 11,3 por ciento.



El valor del billete comercializado entre bancos osciló en la jornada entre un mínimo de $27,65 y un máximo de $27,90.

En este contexto, en el segmento minorista el dólar avanzó cinco centavos hasta los $28,46 promedio en los principales bancos de la

City porteña.



La referencia máxima al público fue establecida en $28,80 por el Galicia, seguido por los $28,50 en varias entidades del microcentro.



En las ventanillas del Banco Nación la cotización quedó diez centavos arriba respecto a la previa, ya que quedó en las pizarras a $27,20 para la compra y $28,20 para la venta.



Por el lado de la plaza informal, el blue avanzó 20 centavos hasta los $28,35, aunque igual se mantuvo unos once centavos por debajo del promedio oficial minorista.

"En el mercado minorista la divisa ajusta menos al alza porque ayer quedó muy arriba frente al mayorista", afirmó un operador consultado por iProfesional.



"Es posible que tranquilicemos al mercado cambiario pero las consecuencias se vivirán en los próximos meses", con una caída de empleo y suba de la inflación, dijo el economista Miguel Ángel Broda.



También el economista Daniel Artana indicó que en últimas semanas "hubo un poco de mala suerte y un poco de mala praxis" de parte del equipo económico en el manejo de la crisis cambiaria.

Aunque justificó que el problema de fondo es la "inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria, y eso terminó en un atraso cambiario que terminó complicándonos".



Respecto a las tasas de las Lebac en el mercado secundario, en la previa a la licitación primaria de última hora, se operó en el plazo de 29 días a un rendimiento de 46% y la de 92 días al 39% anual. Igualmente, el volumen negociado fue muy bajo, debido a que fue de un equivalente en pesos de u$s58 millones.

En el mercado de futuros de dólar en el Rofex se operaron u$s595 millones, de los cuales el 60% se pactó entre junio y julio con precios a $28,05 y $28,99, respectivamente, con tasas del 34,7% y 38,4% anual para esos plazos.



Los futuros se mostraron mixtos, ya que para fin de mes subieron cinco centavos, y otros cayeron, como ocurrió para diciembre, donde bajó unos diez centavos, a $33,05.



Es decir, se acomodaron las tasas por debajo del 40% anual, con un tipo de cambio menos volátil y estable.



Un dato clave en esto fue lo mencionado días atrás por en nuevo ministro de Producción, Dante Sica, que afirmó que "el dólar de 28 o 29 pesos deja cómodas a diversas actividades".