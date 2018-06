Le dieron licencia a un funcionario de Cambiemos sospechado de arreglar precios en escuelas

Legales

19-06-2018 El titular de la Dirección Provincial de Infraestructura bonaerense, Mateo Nicholson, se tomó licencia por el tiempo que dure la investigación en su contra

El titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar bonaerense, Mateo Nicholson, decidió tomarse una licencia extraordinaria mientras se lo investiga por la difusión de un audio en el que presuntamente le pedía a una de sus colaboradoras que invente y suba precios de lo que sería un presupuesto para cocinas escolares.

El director señalado "se pidió la licencia a efectos de permitir los controles administrativos y judiciales correspondientes, para que se desarrolle con la mayor normalidad posible la investigación formalmente solicitada por la Dirección General de Cultura y Educación ante la Fiscalía", indicó el diario La Nación.

La semana pasada se filtró en las redes un audio en el que un hombre que supuestamente sería Nicholson pedía "inflar" un presupuesto.

"Tengo una reunión con María Eugenia el miércoles a la mañana y necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea si vos sabés que es nueva ponele el monto que vos calculás. Obviamente que no den números redondos. Mañana si podes pasame las 79 cocinas con los montos que den alrededor de 80 millones de pesos, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17 con un promedio de 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iba a costar en promedio un millón", se escucha en el audio.

El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, radicó una denuncia en la Fiscalía N° 17 de esta ciudad.

"Se pidió a la Justicia que investigue el audio difundido en donde un funcionario de esa cartera realiza una estimación de precios para una reunión de seguimiento ministerial donde se analizarían cotizaciones tentativas para la construcción de cocinas", dijeron fuentes del gobierno provincial al citado matutino.

A la presentación radicada por Sánchez Zinny se sumó ayer otra denuncia penal formulada por la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana (FPV), Teresa García.

Dicha denuncia recayó en el Juzgado de Garantías en lo penal n. 6. Allí pide que se investigue al funcionario por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

Desde el Gobierno dijeron que colaborarán en todo con la Justicia y destacaron que Nicholson quedó a disposición para responder administrativa o judicialmente a toda aquella requisitoria que la investigación genere, concluyó el matutino.