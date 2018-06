La suba del dólar y el traslado al precio de la nafta: contrarreloj, el Gobierno debe definir si avala el reclamo de las petroleras

Negocios

20-06-2018 Recién está acomodándose al sillón y el ahora ministro de Energía, Javier Iguacel, deberá definir un tema clave. En breve vence el acuerdo firmado por su antecesor, Juan José Aranguren, en el que se estableció una serie de incrementos para compensar el alza en costos de las empresas. Lo que viene

La complicada fórmula del equilibrio



El dilema de Iguacel



Sin saberlo, estaba tomando una de sus últimas medidas. Dos semanas antes de ser despedido, Juan Josése encargaba deque había acordado a principios de mayo.Lo hizo a raíz dely ante laen la Argentina, que fue tan repentina como su alejamiento de la función pública.En cambio, negoció: una en junio, del; y otra en julio, del. Lo hizo luego de variasconvocadas a fines de mayo en su despacho de las que participaron las principalesde combustibles del país.Bajo el argumento de que el(que congelaba el precio de los combustibles hasta julio) había quedado, los empresarios le pidieron a Aranguren unFue en ese marco que acordaron esas dos subas, para así neutralizar elproducto del alza del, lalocal y el nuevo valor de losTambién se incorporó al nuevo precio de las naftas y del gasoil la suba dela la(ITC) del 6,7% dispuesta por AFIP para cumplir con los cambios previstos en la reforma tributaria.En el caso de los productores, Aranguren les permitió tener un(u$s69.75) que el internacional (u$s77) para el trimestre, con el objetivo de que esa cifra pueda mantenerse cuando la cotización global disminuya.Pero, además, les prometió un tema clave y altamente reclamado por las petroleras: unapor la demora en el traslado de laa los¿De cuánto? Si el mercado estuviese verdaderamente "liberado" (tal como se anunció a fines de septiembre pasado), esedebería ser por lo menos delEn realidad, se trata delpor el que, para equilibrar esas "pérdidas", se creó una. La misma considera:- Ela julio (12% sobre precio de venta al público).- El(petróleo, dólar y biocombustibles).- EldeEl cálculo se realiza sobre la facturación neta de impuestos de cada mes. Y el 12% sobre precio de venta al público debe ajustarse de acuerdo con la evolución del crudo, tipo de cambio y los biocombustibles.El convenio suscripto obliga a las refinadoras aa sumar en la Cuenta Compensatoria de mayo y junio.Para realizar el cálculo, se utiliza una fórmula compleja que contempla el, además del valor dely delEl monto resultante se establece en moneda norteamericana y se supone que,, las refinadorasde sus combustibles ¿Cómo? sumando el resultado de la Cuenta Compensatoria en seis cuotas mensuales consecutivas. Es decir que, a partir de, arrancaría elconsecutivos de las naftas.Según expertos del sector, será de. De este modo, el Gobierno estará compensando el "no traslado" a precios de los incrementos de costos que las compañías debieron soportar hasta ahora.Esto, claro está, si el flamante ministro de Energía mantiene el convenio firmado entre Aranguren y las petroleras de mayo. Por lo pronto, a partir del mes que viene, puede darse uno de estos dos escenarios:Que el(dólar, crudo, biocombustibles, impuestos)al aumento permitido por el Gobierno para naftas y gasoil (5% a 6% mensual): en este caso, las refinadoras reacomodarán sus precios para así generarQue el alza dedel aumento oficial avalado: en este caso, el Gobierno se compromete a que lasmediante mecanismos que aún no fueron acordados.Por lo pronto, el compromiso oficial esy girar los fondos antes del 31 de marzo del año próximo.Dada su importancia, este convenio mantiene. Vence en menos de dos semanas y entre las empresas la gran pregunta es una sola:Es decir, qué hará ante los reiteradosde las compañías a su antecesor sobre el precio al que deben comercializarse en Argentina tanto el petróleo como los, a partir de julio.Además de eso, qué opinión tendrá sobre elparaen el marco de escenario de caída de consumo como el que se espera para el semestre.Lasnecesitan contar conque les permitan ser competitivas y poner a resguardo las, que ya han encarado o tienen en carpeta.Todas esperan que Iguacel mantenga el". En especial, firmas como, Chevron,(PAE), Shell, Winterstal, Vista Oil , que prevén desembolsos por más de u$s2.500 millones para los próximos años.Son las que advierten sobre la necesidad delo que producen, qué tipo de acuerdos conse concretarán y cuál será elpara el sector.Se trata, dicen, depara quienes anuncian, y que no pueden vender con valores diferentes todos los meses, afectadas por los vaivenes de la coyuntura local.También buscande esa, para así tener en claro el modo de distribuir los costos entre productoras, refinadoras y distribuidoras y el Gobierno No parece haber muchas opciones. Así lo admiten los empresarios del sector consultados por, para quienes las posibilidades se reducen a tres:- Oen agosto y septiembre.- Ode manera verdadera y definitiva.- O se halla unaque beneficie a las productoras, refinadoras y comercializadoras.Saben que no será fácil renegociar el convenio, si bien admiten que las conversaciones conno deberían complicarse. Más que nada, por el, quien ejerció cargos en YPF y en Pluspetrol.Los empresarios aseguran quepara alcanzar un, tanto para el crudo como para las naftas y el gasoil.Es decir, un convenio que posibilite, por un lado,que afrontarán los automovilistas en lospero, a la vez, contemplar el pedido de las compañías de vender suAlgunas quieren que se les permita considerar el valor de referencia delque, por estos días, cotiza por encima de losy mantiene su tendencia alcista. Otras, en cambio, se resignan a que el Gobierno las obligue a ofrecer un "" en la segunda mitad del año, al estilo de lo queLa idea seríaen lossi el dólar sigue su carrera ascendente (su repunte supera el 50% desde diciembre).Por lo pronto, en lo que va del año, las(sin contar con el próximo incremento de 3% en julio), para unadurante el primer semestre.Con todo,las definiciones que partan desde Energía y, claro está, la, quien ya mantuvo reuniones clave con funcionarios y asesores.Más que nada, porque el tema de loscon el que deberá convivir a partir de ahora.También deberá tomar definiciones sobre lasy el precio -en dólares- que podrán cobrar losa futuro, entre otros tópicos.En el caso del, tampoco está claro si el acuerdo de estabilidad de precios confirmado en mayo quedará descartado de manera definitiva y se contemplará un nuevo convenio o si volverá a ser renegociado para extender las subas por otros dos meses.Elfue seguir muy de cerca la evolución del mercado para evaluar la continuidad o no del último acuerdo, su eventual modificación yque requiera.Pero las definiciones que tome Iguacel no serán del todo propias. En el Gobierno se sostiene que tendráy con el Ministerio depara controlar elde lo que pueda decidirse.También en la, que luce desbocada yen 2018, con todo el mal humor que genera en la sociedad.