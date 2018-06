Sin filtro, un conductor de C5N cruzó a Pablo Sirvén en Twitter: "Sos un deplorable chupaculos"

Recreo

19-06-2018 Alejandro Bercovich afirmó que el periodista de La Nación hizo "propaganda oficialista" del macrismo en una columna. Y la réplica no demoró en llegar

El conductor de C5N Alejandro Bercovich mantuvo un encontronazo en Twitter con el periodista Pablo Sirvén por una columna que éste escribió en La Nación y a quien acusó de hacer "propaganda oficialista".

"Vayan a buscarla a la red, (Hernán) Brienza y (Jorge) Barone. Hoy, Pablo Sirvén se consagró con una pieza de antología. Un hito en la historia de la propaganda oficialista", escribió Bercovich, junto a dos fotos de la columna firmada por el secretario de redacción de La Nación.

Vayan a buscarla a la red, Brienza&Barone. Hoy @psirven se consagró con una pieza de antología. Un hito en la historia de la propaganda oficialista ❤️💻 pic.twitter.com/fdAkYWMXGA — Alejandro Bercovich (@aleberco) 17 de junio de 2018

De esta manera, el periodista económico comparó a Sirvén con dos de las caras más visibles de 678, el programa que hacía "periodismo militante" a favor del kirchnerismo en la TV Pública.

Sirvén se defendió afirmando que el conductor de C5N es un "caradura", además de enumerar las críticas a Cambiemos que escribió en la nota: "sacudones cambiarios", "que el dólar no se doblegó con (Luis) Caputo), "alusión a negocios de la familia Macri con el Estado", entre otros.

Caradura @aleberco: en la era K ni él ni sus socios se animaron a la décima parte de lo q hoy reflejo:

"Sacudones cambiarios"

Que el dólar no se doblegó c/Caputo

"Crisis económica q tiende a profundizarse"

Alusión a negocios de flia Macri c/el Estado

"El futuro es una incógnita" — Pablo Sirvén (@psirven) 17 de junio de 2018

Después, Bercovich redobló la apuesta: "No se altere, abuelo. En la época K, (el ex ministro de Seguridad, Sergio) Berni y (el ex secretario de Comercio, Guillermo) Moreno me amenazaban al aire por 'zurdo'".

En este sentido, pidió que le pregunte al gremio que representa a los trabajadores del INDEC "quién publicó las primeras notas sobre la intervención" del organismo estadístico en 2007.

"Igualmente no hay comparación: lo que usted encubre, diría (Rodolfo) Walsh, son calamidades. Guardesé", completó.

No se altere, abuelo. En la época K, Berni y Moreno me amenazaban al aire por “zurdo”. Y pregúntele a @ATEIndec quién publicó las primeras notas sobre la intervención del INDEC en 2007. Igualmente no hay comparación: lo que usted encubre, diría Walsh, son calamidades. Guardesé. — Alejandro Bercovich (@aleberco) 17 de junio de 2018

El periodista de La Nación no dio por terminada la conversación y disparó: "Igual, ojo, con el chistecito de 'abuelo', típica canchereada K, como la de tu líder Néstor (Kirchner), en 2005, que hizo un gesto procaz por superstición contra (Carlos) Menem. Y mirá hoy dónde está cada uno".

El tweet no le cayó bien a Bercovich, quien respondió con toda dureza: "Yo no le deseo la muerte como usted a mí. Solo le deseo que siga viviendo así, como un deplorable chupaculos. Es suficiente condena".