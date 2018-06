El "tilde azul" de WhatsApp llegó a Gmail: así se activa

Tecnología

19-06-2018 La confirmación de lectura que popularizó el mensajero para celulares ahora también funciona en el correo electrónico de Google

Eltransformó las comunicaciones digitales mediante texto. Si bien al principio fue una característica resistida y acusasa de violar la etiqueta y la privacidad, hoy resulta indispensable para muchos usuarios.El caso es que ahora también existe una función de "doble check azul" para el. De esta forma, ya no se tendrán dudas sobre si un correo fue leído por su receptor, o no. La novedad no es una herramienta oficial de Google, sino una extensión que debe instalarse en el navegador Google Chromee, llamada

Los desarrolladores definen a esta extensión como “una sencilla herramienta para el seguimiento de correos electrónicos”.

Para instalarlo, lo único que debe hacerse es acceder al portal de extensiones del navegador de Google (Chrome Web Store). Se trata de una extensión gratuita y no plantea limitaciones a la hora de enviar o recibir correos electrónicos, detalla Information Technology.



Una vez instalada la extensión en el navegador, sólo será necesario conceder algunos permisos para su funcionamiento.