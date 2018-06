Cómo es Plevo, la innovadora valija inteligente argentina con GPS

Tecnología

19-06-2018 Plevo es una valija conectada creada en la Argentina, y está certificada para ser usada en las aerolíneas estadounidenses, que restringieron el transporte de este tipo de equipaje en los últimos meses

Lay conestá a punto de convertirse en una realidad gracias a la, que nación en la ciudad de Mar del Plata.Los equipajes de Plevo incorporan, entre otras capacidades.El caso de Plevo recuerda inevitablemente a, otra startup de "valijas conectadas" cuyos planes se vieron desarticulados por cambios en al, que ahora exigen, que no pueden ser despachadas, señala La Nación. En cambio, Plevo sigue adelante y cuenta con, debido a que el diseño original ya contemplaba esa flexibilidad."La certificaciones son de, EASA,, TSA y, que son las entidades que regulan la aviación. Y además de tener estas aprobaciones, tenemos losen particular", aclara Federico, uno de los fundadores de Plevo, a La Nación. Los productos de la firma argentina tienen. "La batería de litio, removible, en un principio se pensó para que el usuario pueda usar esa batería durante el vuelo. Pero también está la batería es necesaria para darle energía al GPS, a la balanza integrada, a la cerradura Bluetooth y otras cosas básicas que necesitamos que estén funcionando, y no puede tener la batería de litio instalada, así que para esa parte usamos una, y nos evitamos todos los problemas del litio. Así pudimos obtener las certificaciones necesarias", explica Pelatti.

Plevo ofrece tres versiones distintas de su valija inteligente, con precios de u$s495, u$s595 y u$s749 dólares, según su tamaño. Además, actualmente ofrece una bonificación del 60%, según indica La Nación.

La batería de 8000 mAh tiene dos puertos USB para cargar dispositivos en el viaje (y es lo que se extrae de la valija en sí); el equipaje suma una cerradura inteligente, que puede abrirse marcando un código Morse en la misma valija, o vinculada a la seguridad biométrica provista por el smartphone del dueño. También tiene un GPS interno y una aplicación de seguimiento para conocer su ubicación en todo momento, y una balanza integrada para mantener el peso bajo control.



Otra característica interesante es el sistema interno de perchas para llevar la ropa colgada y evitar que se arrugue la ropa. Además, ofrece rueditas desmontables para evitar que la valija se dañe y facilitar su almacenamiento, explica La Nación.

Las valijas salen a la venta en la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter, con un 60% de descuento por sobre el precio final que tendrán cuando estén disponibles en el mercado en octubre próximo.