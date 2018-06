Murió Dante Caputo, canciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín

Actualidad

20-06-2018 El primer funcionario que ocupó el cargo durante el retorno de la democracia falleció el martes por la noche a los 74 años según fuentes de la UCR

El ex canciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, falleció en la noche del martes a los 74 años, según confirmaron fuentes partidarias de la Unión Cívica Radical (UCR).El diplomático radical era licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, y también había realizado estudios en la Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston y en La Sorbona de Francia.Especialista en relaciones internacionales,siempre vinculado a su área de especialización.En los últimos días se encontraba internado en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC)según manifestó uno de sus allegados a Télam.En una de sus últimas notas periodísticas, Caputo reflexionó sobre la política actual al considerar que "elcuyo cuerpo va en pos de un único objetivo, el".En esa entrevista con radio Mitre el mes pasado, el ex canciller y ex diputado nacional consideró: "unQue el peronismo siga siendo peronismo, que los otros sean los otros y traten de identificar su identidad", agregó.Durante su gestión como canciller entre 1983 y 1989, Caputo se destacó poreldeentreque dio fin al conflicto del Canal del Beagle y también promovió los acuerdos con Brasil y Uruguay, los que constituyeron las bases para conformar el bloque del Mercosur.Sus restos serán velados hoy desde las 16 en una casa velatoria de Belgrano, y mañana a las 11 serán inhumados en el Cementerio Jardín de Paz.