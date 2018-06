Benetton polémico: utiliza una imagen de inmigrantes del Aquarius para una campaña publicitaria

Marketing

20-06-2018 La marca de ropa italiana se convirtió en el objeto de muchas críticas, tanto por parte de políticos como de la ONG que realizó el rescate de 629 personas. El fotógrafo oficial de la marca fue el encargado de responder y dijo que intentó mostrar "el drama"

Benetton desató una nueva polémica por una de sus campañas publicitarias. La firma italiana incluyó en su última campaña varias imágenes de un grupo de los inmigrantes del Aquarius, que llegaron al puerto valenciano el pasado domingo, después de ser rescatados en aguas internacionales frente a Libia.

La marca de ropa italiana se convirtió en el objeto de muchas críticas, empezando por el ministro del Interior de extrema derecha de Italia, Matteo Salvini, país que se negó a recibir en sus puertos a los 629 inmigrantes rescatados por el buque humanitario Aquarius.

"¿Sólo yo pienso que esto es repugnante?", publicó en su cuenta de Twitter el ministro italiano acompañado de una de las imágenes de la polémica campaña.

Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 de junio de 2018

La ONG SOS Méditerranée, una de las organizaciones encargadas del rescate de los inmigrantes del Aquarius, condenó el uso con fines publicitarios de las imágenes de estos vestidos con chalecos salvavidas por parte de Benetton, indicó el diario español El País.

"SOS Méditerranée se desvincula por completo de esta campaña que muestra una fotografía tomada mientras nuestros equipos rescataban a personas en peligro en el mar durante una operación realizada el 9 de junio", expresó la ONG en un duro comunicado.

🔴 STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE’s pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 19 de junio de 2018

La instantánea, tomada por el fotógrafo durante la operación de rescate llevada a cabo por el barco humanitario contratado por la ONG, muestra a un grupo de inmigrantes en una lancha con chalecos salvavidas rojos con la marca añadida 'United Colors of Benetton'.

"La dignidad de los supervivientes debe ser respetada en todas las circunstancias. La tragedia humana que tiene lugar en el Mediterráneo nunca debe ser usada con fines comerciales", denuncia la ONG que "condena la iniciativa personal del fotógrafo" que proporcionó la imagen publicada por la marca italiana.

La ONG recalcó que nunca dieron consentimiento para el uso de esas fotografías a nivel comercial, pues el contrato del fotógrafo, Kenny Karpov, prohíbe ceder imágenes.

La campaña publicitaria, publicada en el diario italiano 'La Repubblica' y en las redes sociales de la firma italiana, consta de dos anuncios. En uno, los inmigrantes, vestidos con chalecos salvavidas en los que se ha añadido la marca, son rescatados por SOS Méditerranée. En otro, se muestra una fotografía de mujeres y niños atendidos por miembros de la Cruz Roja a su llegada a España. En las dos ocasiones sólo se añade el logotipo de la marca pegado a la fotos de Karpov, fotógrafo de SOS Médtierranée.

Benetton no respondió a la polémica, aunque sí lo ha hecho el fotógrafo oficial de las campañas de la marca, Oliviero Toscani, que no dudó en responder al comentario de su ministro de Exteriores: "Ves señor Salvini, no es una locura, sino un drama. Desafortunadamente muchos de nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Así que el hecho de que un negacionista del Holocausto critique esta acción me hace darme cuenta de que estoy en lo correcto".

Toscani subrayó el mensaje eminentemente político que quería transmitir con las campañas: "No soy vendedor, no quiero hacer publicidad, quiero ser testigo de mi tiempo", aseguró a 'La Tribuna di Treviso'. "¿Al ministro no le gusta? Pues, muy bien", agregó a Radio Padova. "Todavía hay gente lo suficientemente inteligente como para apreciarlo".

"Mostré lo que está sucediendo -explicó Toscani- el problema es que una vez fuimos un país de buenas personas, fuimos un país de honestidad y generosidad . Desafortunadamente, este pequeño bienestar, que ni siquiera estaba disponible para todos, nos hizo egoístas y también debo decir que soy bastante obtuso".

La Liga Norte también reaccionó duramente contra la marca de ropa. Su secretario, Toni Da Re, ha instado a boicotear a Benetton. "Nunca compré más camisetas de Benetton", aseguró.

El grupo de ropa italiano, que terminó 2017 con la mayor pérdida de su historia (180 millones de euros), es proclive a realizar campañas polémicas.

Las campañas de Toscani mostrando a un paciente enfermo de Sida, una mujer negra amamantando a un niño blanco, primeros planos sexuales o una monja abrazando a un joven sacerdote marcaron la publicidad de los años 90.