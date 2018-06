Alianza de la prensa británica para revertir la tiranía publicitaria de Google y Facebook

Tecnología

21-06-2018 Su objetivo es gestionar de manera conjunta su publicidad digital y reducir, en la medida de los posible, el dominio de los dos gigantes en este sector

En la última década, los dos principales gigantes de Internet han dominado el espectro publicitario: Google y Facebook acumulan un 64% de la inversión global en publicidad en línea, un duopolio que amenaza también Amazon, que facturó el pasado año unos 2.800 millones de dólares.

Un escenario que ha condenado a la prensa tradicional a repartise una porción pequeña de los ingresos comerciales. El de la publicidad digital es un inmenso mercado que en 2017 movió cerca de 220.000 millones de dólares.

Para revertir este impacto, los tres grandes grupos de prensa tradicional en el Reino Unido han lanzado una plataforma publicitaria de manera conjunta llamada Proyecto Ozone.

Su objetivo es gestionar de manera conjunta su publicidad digital y reducir, en la medida de los posible, el dominio de Facebook y Google en este sector.

Es una iniciativa que permite que News UK (propietaria de The Times, The Sunday Times y The Sun) y grupos editoriales como The Guardian y The Telegraph vayan de la mano en la gestión de contenidos publicitarios en Internet, medio por donde cada vez sirve de salvaguardia a la prensa tradicional dada la irrupción, sobre todo, de los teléfonos móviles conectados.

El proyecto, según relatan los medios británicos, permitirá a las marcas comerciales reservar espacios publicitarios a todas sus publicaciones de una manera más directa y accesible de cara a alcanzar una audiencia de unos 39,4 millones de usuarios únicos en el Reino Unido.

Esta iniciativa -defienden los editores británicos- viene como "respuesta a las preocupaciones sobre el fraude y la falta de transparencia" en el mercado de la publicidad digital.

En su defensa, los editores británicos consideran que en los últimos años los anunciantes han sufrido un daño a su reputación y confianza después de que sus anuncios aparecieran en plataformas como YouTube, Google o Facebook junto a "contenidos extremistas o inapropiados".

A largo plazo, Proyecto Ozono aspira a "atraer más editores y socios de calidad".Cada medio, sin embargo, mantendrá su equipo comercial, que seguirá comercializando sus propios espacios publicitarios.