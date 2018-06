Nace IGTV, la televisión de Instagram para competir con YouTube

Tecnología

21-06-2018 No prevé la limitación de un minuto en la duración de los videos. Los contenidos de la nueva criatura de Facebook, de hecho, pueden durar hasta una hora

Para celebrar el hito de los mil millones de usuarios registrados, Instagram lanzó IGTV, su propia televisión. Ocho años después del lanzamiento de la plataforma, y tras los rumores y adelantos de los últimos días, la red social propiedad de Facebook anunció en la ciudad californiana de San Francisco el nacimiento de una nueva aplicación dentro de la familia de Instagram.

Kevin Systrom (en la foto), fundador y director ejecutivo de Instagram, informó que la aplicación IGTV está completamente dedicada a la creación y visualización de vídeos verticales. Durante años, de hecho, YouTube y Google han intentado establecer el paradigma según el cual los videos verticales estaban mal.

Instagram tiene un enfoque completamente diferente y solo alojará videos verticales en su canal de televisión. Esto se debe a que, a diferencia de YouTube, Instagram es una realidad que nació con los móviles, donde los videos tomados de esta manera son los más populares.

Otra característica muy notable de IGTV es que, a diferencia de Instagram, no prevé la limitación de un minuto en la duración de los videos. Los contenidos de la nueva criatura de Facebook, de hecho, pueden durar hasta una hora.

En las intenciones de sus creadores, el uso de IGTV será muy similar a la relación que se tiene con la televisión clásica. Es decir, al abrir la aplicación, la retransmisión de los vídeos comenzará automáticamente.

Eso sí, será un vídeo de uno de los contactos, no un contenido completamente aleatorio. Ocasionalmente, sin embargo, podrá haber vídeos sugeridos basados en los intereses del usuario.

Además, se podrán descubrir fácilmente nuevos contenidos a través de cuatro secciones: For You, Following, Popular y Continue Watching. Como los mismos nombres indican, la primera se refiere al contenido sugerido, la segunda contiene las propuestas de personas que ya se siguen, la tercera los vídeos más populares y la última aquellos que ya se han comenzado a ver.

Por supuesto, se pueden poner "me gusta", comentar y enviar videos a amigos a través de Instagram Direct. Para seguir con el paralelismo con la clásica televisión, en IGTV también están los canales, que son los propios creadores.

Siguiendo a alguien en Instagram, su canal (si lo tiene) aparecerá automáticamente en IGTV. Cualquier persona con una cuenta de Instagram puede crear un canal. Es suficiente con subir un video desde la aplicación o incluso desde la versión para escritorio.

En pocas palabras, si no se tiene la intención de convertirse en creadores de contenido, no hace falta instalar IGTV. La aplicación de Instagram es más que suficiente para ver también los nuevos vídeos de una hora.

La aplicación de IGTV sirve principalmente a los creadores. En particular, puede ser una herramienta muy valiosa para influencers y marcas. IGTV, al igual que Instagram, es gratis y se puede descargar en las tiendas respectivas de Android e iOS.