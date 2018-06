Miguel Angel Broda: "Mi impresión es que el Banco Central va a ir calmando el mercado cambiario"

Finanzas

21-06-2018 El economista afirmó además que prevé un tipo de cambio para fin de año del orden de los $29, un poco superior al de equilibrio

El economista Miguel Ángel Broda se mostróque tendrán las nuevas autoridades del Banco Central , con la ayuda del primer desembolso del FMI, y dijo que a fin de añoun poco superior al tipo de cambio de equilibrio pero dentro de un modelo en que ", en referencia a la turbulencia de los últimos dos meses. "Mi impresión es que el Banco Central va a ir calmando lentamente el mercado cambiario.sino flotante. El ejercicio del Fondo implica un tipo de cambio de $29. Nos parecepero es dentro de un modelo en que el incendio se apagó. El Fondo ha hecho más consistente el modelo que la Argentina tiene", afirmó Broda , en diálgo con La Nación. Más allá de esto, Broda dijo que"Sin duda fue una falta de previsión, la Argentina debió ir al Fondo en el 2016. Ahoray sin duda estamos mejor, pero si estás en el medio del campo necesitas un paraguas", opinó, en referencia al déficit fiscal y externo."La vulnerabilidad de la configuración macroeconómica del presidente es el. Ha hecho muchas cosas positivas en cuanto al cambio de rumbo, pero una política económica conque incrementó con deuda da una política cambiaria que es elodo dura mientras haya financiamiento, pero ese financiamiento se dio vuelta. No fuimos preventivamente al Fondo sino porque no conseguíamos ubicar deuda en el exterior y tampoco renovar en el pequeño mercado interno", agregó. En cuanto a sus previsiones respecto a ladijo que estará en torno aly en cuanto alpara este año se ubicó entre el pronóstico del Gobierno () y el del FMI ) y para el próximo por debajo de las expectativas de la gestión de Macri (2%) y el organismo internacional (1,5%). "Hoya la Argentina, si el presidente tiene coraje,. Por eso conseguimos el acuerdo Stand By por un valor de once veces nuestra cuota cuando el resto del mundo está complicado. Y, si hay un segundo shock externo, vamos a tener menos chance de tener éxito porque la guerra comercial trae menos dinero para los emergentes", concluyó.