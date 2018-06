Expulsaron del Mundial al argentino que grabó a una joven rusa mientras le hacía decir obscenidades

Actualidad

21-06-2018 El director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, confirmó que el hombre no podrá ingresar a ningún evento en Rusia

El video de un argentino haciéndole decir obscenidades a una joven rusa durante el Mundial se hizo viral en las redes, provocó una reacción diplomática y el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió tomar cartas en el asunto.

El director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos de la cartera que comanda Patricia Bullrich, Guillermo Madero, confirmó que el hombre que le hizo decir obscenidades en español a una adolescente rusa y que luego publicó la filmación no podrá ingresar a ningún evento del Mundial Rusia 2018.

"Esta mañana Patricia Bullrich pidió que se tomen las medidas necesarias y me acaba de confirmar el jefe a cargo del Centro de Cooperación Policial ruso que se le retiró el Fan ID", la identificación que habilita a los hinchas a ingresar en los estadios, afirmó el funcionario. "Por procaz, por deshonesto, por indecente, la verdad es que los adjetivos no alcanzan, pedimos que se le sea retirada la posibilidad de entrar a los estadios. Eso no significa que deba abandonar el país", indicó.

En diálogo con radio La Red, Madero agregó: "Este tipo de cosas a nosotros nos apenan. Queremos que nos representen los futbolistas en la cancha y los argentinos en Rusia. Acá hay miles de argentinos con un comportamiento ejemplar".

El hincha argentino fue identificado como Fernando Penovi, dueño de una concesionaria de autos en Wilde , provincia de Buenos Aires.

La embajada argentina en Rusia también se hizo eco del episodio: "Con respecto a ciertos videos que circulan por Internet, esta representación considera que el respeto, la tolerancia y la educación son valores universales y, por lo tanto, rechaza la utilización de las diferencias idiomáticas para faltar el respeto a nuestros anfitriones en la Federación de Rusia", se comunicó.

Por su parte, la embajada rusa en la Argentina también decidió opinar sobre el asunto: "La Embajada de Rusia en Argentina se encuentra profundamente indignada por el disparate obsceno y ofensivo cometido, según información difundida en las redes sociales, en la Federación de Rusia por uno de los turistas extranjeros supuestamente provenientes de la República Argentina. Esperamos que a esta persona no le faltará coraje para presentar sus debidas disculpas públicamente".

El video dura unos 20 segundos y fue compartido miles de veces en las redes sociales para denunciar el comportamiento de Penovi, a quien se ve charlando con una adolescente rusa que no habla español y a la que le hace decir obscenidades. Él, mientras tanto, mira a cámara y disfruta de la escena.