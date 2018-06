Nare presenta la verdadera cocina japonesa en el corazón de Belgrano

Recreo

21-06-2018 Si estás cansado de comer rolls con salmon y philadelphia, este sushi bar puede ser lo que estabas esperando

Cuando abre un lugar hecho con tanta pasión y con el foco puesto en la calidad y en brindar la mejor experiencia a sus comensales es necesario destacarlo. Fede, fascinado por la cultura Japonesa desde chiquito, dejó su trabajo como Abogado y junto con Ceci, su esposa, decidieron abrir Nare. En una calle del Bajo Belgrano se encuentra este sushi bar, al que no vas a poder entrar si no realizás una reserva previa. Está ambientado de manera sobria con paredes oscuras, cuatro mesas, una barra con vista a la calle para tres comensales y la más solicitada: una barra con vista al cocinero quien prepara todo.

Lo interesante de este spot es que decidieron obviar el uso del salmón para crear las piezas. Después de pensarlo mucho tiempo, sin saber si la gente lo iba a solicitar, decidieron no incluirlo para darle prioridad a otros pescados y que los comensales prueben mas allá de lo que están acostumbrados. Además, no vas a encontrar ninguna pieza con philadelphia, hilos de batata, salsa de maracuyá ni nada que se le parezca. En la verdadera cocina Japonesa, esos ingredientes son impensados y fueron agregados al sushi años después por los occidentales. En Nare solo vas a encontrar sashimis, cortes de pescado y niguiris, una bola de arroz con un corte de pescado arriba.

Todas las mañanas, Fede va al barrio chino y elige los pescados que va a usar ese día. Nare busca que expandas tu paladar y pruebes de todo, así que no vas a poder elegir que pedir, la tabla y sus ingredientes están a cargo del chef y varía dependiendo que pescó en su paseo matutino.

Si estás acostumbrado al sushi típico vas a tener que abrir tus sentidos para probar el pescado de verdad, con su sabor en estado puro que puede resultar un poco chocante pero es sublime.

Nare Sushi Bar

Echeverria 1524

Martes a Sabado de 19:30 a 23:30

Reservas:4783-4165

AMBIENTE: MUY BUENO

COMIDA: EXCELENTE

ATENCIÓN: EXCELENTE