Goleada de memes: la Argetina perdió 3-0 con Croacia y estallaron las redes

Este jueves, la selección argentina perdió 3-0 contra Croacia por el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia y los usuarios usaron las redes sociales para mostrar su bronca.

El DT, Jorge Sampaoli, y el arquero, Wilfredo Caballero fueron los blancos preferidos de los memes. A continuación, una selección de los mejores:

No me quiero ir señor Sampaoli... pic.twitter.com/3kLe8hubO5

MEMES WILL KEEP US ALIVE AMIGUES pic.twitter.com/SIb7iW2imC