Otro gremio reclama suba del 25% y se prepara para iniciar un paro

Actualidad

21-06-2018 El próximo martes se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo, con la expectativa de llegar a un acuerdo. El sector emplea a 100.000 personas

Te puede interesar Trabajadores de Correo Argentino protestan por "paritaria cero"

Tras el éxito del gremio deen cerrar su paritaria con un(aunque desde el Gobierno aseguran que en realidad ronda el 23%), queque buscaba imponer el oficialismo,La Federación dereclama unaen dos tramos: 5% retroactivo a mayo y el 10% restante en agosto próximo. Además, para asegurarse no perder contra la inflación, también exigen una cláusula de revisión. Y reclaman que se les dé una compensación del 1,5% por la paritaria del año pasado, detalla Clarín.El día siguiente al, el martes 26, el gremio de la alimentación asistirá a una. En el sindicato vislumbran complicado que ese día logren llegar a un acuerdo con la cámara patronal debido a la. Del lado de las empresas ofrecieron, pero más recientemente agregaron un, en línea con el decreto de Mauricioque habilita ese extra en las paritarias ya cerradas durante este año.Además, el martesdictada por la cartera laboral. De no concretarse un acuerdo, el gremio iría al paro durante la misma semana que viene. “No hay margen. Empezaríamos con un paro de forma inmediata”, dijeron en el sindicato. “La negociación no está cerrada. Tenemos fuertede quea la general y que haya un acuerdo que contemple a la realidad de las economías regionales y las empresas chicas”, dijo Daniel, presidente de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines, según recoge Clarín. Actualmente, la industria de la alimentación en la Argentina emplea a unos