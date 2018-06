La aceitera Buyatti, al borde del cierre, ofrece retiros voluntarios a sus trabajadores

Economía

22-06-2018 Los dueños de la empresa rosarina les comunicó a los empleados que no creen poder mantenerse abiertos hasta abril de 2019 por la caída de demanda y la cancelación del contrato con Molino Cañuelas. "Con el dólar a $28 y los créditos al 40% de interés, se torna imposible", explicó un delegado gremial

Larosarinaal gremio quea suscomo consecuencia de la caída de la producción y de la cancelación del contrato con la empresa alimenticia Molino Cañuelas. "La empresa nos dice que no ven la posibilidad de poner en marcha la empresa hasta abril del año próximo, si la cosecha es buena. Hoy nos dicen que se cae el acuerdo que se firmó y que piden 30 días más para ver si pueden conseguir con la gente un retiro voluntario"."A partir de este jueves quedaron abiertos los retiros voluntarios . En la asambleay pedirle más tiempo a los directivos de la empresa . En el marco del, a cada trabajador le correspondería no menos del", precisó Reguera, principal referente sindical del Soea. También confirmó Reguera quelaslospara reactivar el funcionamiento de la empresa . "Con el dcon los(de interés) se torna. A eso hay que sumarle lade la temporada producto de la sequía. Un, ilustró el sindicalista. "En lo personal me genera mucha bronca esta situación. Hemos luchado durante 20 años para que los compañeros pasen a planta permanente y para que no se caigan los puestos de trabajo ", lamentó Reguera.