Para Triaca, el paro general del lunes "no sirve para nada"

22-06-2018 El ministro de Trabajo considera que la medida de fuerza convocada por la CGT para el lunes próximo "no arregla los problemas de los argentinos"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el paro general por 24 horas convocado por la CGT para el lunes próximo "no sirve para nada porque no arregla los problemas de los argentinos". Triaca aseguró que el Gobierno nacionalcon la central sindical "el mismo día, al día siguiente, mañana mismo" para acordar "cómo resolvemos los problemas". De todos modos, cuestionó a la CGT , al señalar que "".En declaraciones al canal TN, se quejó de que mientras "hay una dirigencia que está", otros dirigentes sindicales "miran el espejo retrovisor, defienden el estatus quo o situaciones personales". "Entendemos que tiene que haber una dirigencia más madura, que esté dispuesta a dar el debate, por ejemplo como hacemos para formar mejor a nuestros trabajadores: hay un desafío ante los cambios tecnológicos queque tienen que entender que si no les brindamos herramientas de capacitación van a encontrarse con situaciones de dificultad en el empleo", agregó Triaca . Para el ministro, la mayoría de los planteos por los cuales va al paro la central sindical "estaban". Y ratificó la voluntad del Gobierno de seguir trabajando "sobre cada uno de los problemas de los argentinos; lo hemos hecho en mesas de diálogo sectorial; hemos avanzado en distintos sectores desde la energía renovable, la producción agropecuaria, agrícola, la industria, hemos avanzado en cada uno de esos sectores, encontrando soluciones".