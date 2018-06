Carrefour y Walmart: sus planes de beneficios y promociones para enfrentar la economía en recesión y caída del poder de compra

Negocios

25-06-2018 Los empresarios reconocen que la devaluación y la falta de políticas oficiales para combatir la inflación plancharán aún más las ventas. Y anticipan que para evitar una mayor caída seguirán apostando a las promos, ofertas y descuentos, aunque habrá limitaciones en la financiación con tarjetas

Hay que pasar el segundo semestre



La apuesta a las promociones



"El", afirmó Dante Sica. Así, el flamante ministro de Producción advirtió sobre el pobre desempeño que tendrá la economía para lo que resta del año.Sus palabras no causaron sorpresa en el mundo empresario, que ya descuenta quecomo uno de los efectos nocivos de lade los últimos meses.Más aun, entre los ejecutivos vinculados al. Este sector viene, con filiales locales de grandes cadenas internacionales que presentan números en rojo y están siendomillonarios de susLano resulta indiferente para el resto de los actores de esta rama de actividad, que observa cómo la cadena de origen francés estápor todos los mediosDe hecho,, debe modificar su estrategia,para adecuar su estructura a una realidad signada por laque se refleja en balances deficitarios.Elno es casual. Llegó al país con una receta para aplicar:para adaptarla a los tiempos que corren.Por cierto, no es una tarea fácil, si se tiene en cuenta los más deen diferentes formatos que gestiona la cadena en Argentina La firma posee unapara un formato quefrente a otro tipo de establecimientos.Según un informe de Kantar Worldpannel, losdel tener el, en detrimento de los mayoristas, almacenes y cadenas exprés.El futuro inmediato no parece ser muy diferente para el resto de las cadenas.En este sentido, el último informe del INDEC mostró en lasen abril respecto del mismo mes del 2017.Las consultoras privadas advierten queen estos espacios se mantendrá, a precios constantes,Es decir, se repetirá la foto del año pasado, cuando datos oficiales dieron cuenta de un, una tenue suba en agosto y noviembre y un diciembre neutro.En el comparativo delrespecto al 2017en el porcentaje de ventas a($86.878 M versus $86.198 M respectivamente).Laes uno de los efectos adversos de actual panorama, signado por la baja de consumo y laSegún INDEC, en abrilrespecto al mismo mes 2017, entre gerentes, supervisores, cajeros, administrativos y repositores.El escenario de crisis no ha impedido que los precios sigan escalando. Entre los rubros con losen abril figuraron electrónica y(42%),(30%) y(17%).Para este mes, las, producto de la devaluación, que elevó los costos de productos con componente importado, que son muchos y comprenden desde las pastas hasta los chocolates (dependientes de los valores de la harina y el cacao).En base a estos datos y a las estadísticas del INDEC y encuestadoras privadas, es lógico que se hayade las principales cadenas de súper e hipermercados.En, pasando pory otras de menor porte, el consenso es que losestarán teñidos por una, que dejará su impacto en las ventas.Los empresarioscon la cercanía del, al entender que los consumidores usarán ese dinero para cancelar deudas o poner sus tarjetas de crédito al día.o a que los gremios que aún no cerraron logren aumentos mayores al 20%, tal como pretende el Gobierno (inicialmente era un 15%).Con el 30% de inflación proyectada para 2018 se hará. A lo sumo, habrá recomposiciones de entre 5% o del 10% que igualmente impedirán reconstruir el poder de compra perdido.Para intentar "pasar el semestre" (más que el invierno), la mayoría de losen las, en pos de no seguir perdiendo frente a mayoristas, almacenes de barrio y formatos de cercanía.Seguirán apostando a laspara ofrecer planes de financiación. En algunos casos atados a intereses, dado el contexto de altas tasas."Elpor la inflación y acuerdos salariales que corren por debajo de la suba de precios. Habrá", afirman los empresarios del rubro.Además, creen que elen el Ministerio de Producciónque habráen elPor el contrario, anticipan que losvendrán acompañados por, que afectarán incluso a industrias como la de alimentación y bebidas, pese a estar entre las más golpeadas por una economía que luce muy debilitada."El año ya está jugado, la inflación rondará el 30% ydurante los próximos meses", señalan adesde una de las grandes cadenas de hipermercados."Será imposible salir de las, que ya se han convertido en lapara dar pelea yel actual nivel de, que", revelan los ejecutivos.Desde Carrefour prefieren no hacer declaraciones sobre las proyecciones para lo que resta del año. Lo que sí comparten es que elserá muyy queal menosEntre sus propuestas promocionales para enfrentar un contexto adverso figuran la delsi se compran dos productos iguales,(pagar tres artículos y llevar cuatro) yen algunosTambién la firma reforzará suspara otorgar beneficios los días de la semana:para clientes del; los martes, para los delEnconsideran que la devaluación es muy reciente como para analizar ya mismo la real dimensión de su impacto. No obstante, anticipan que dejará su huella en la inflación, en el nivel de actividad y que estosen losAdvierten que gran parte los segmentos demográficos ha empezado a. "Por otro lado, varias consultoras cambiaron sus estimaciones respecto a la evolución del consumo masivo", señalan en Walmart En este marco, desde la cadena anticipan que el desafío para lo que resta del año es "generar más ventas y, para que esto pueda traducirse enpara los clientes".La empresa también buscará, como la recientementepara ganar ende servicio.Como parte de su plan, también intentarácon sus. En noviembre pasado, en el marco de un encuentro anual con estas firmas, pidió a los CEOS de las principales empresas apuntar a una"Estamos convencidos que más allá de la discusión entre costos y precios, debemos sery analizar, en toda la cadena de distribución, cómo-de nuestro lado y del proveedor- parade los productos al máximo", añaden.No obstante, desde una de las principales proveedoras de electrodomésticos aseguran que no hay mucho margen para reducir precios. "Esta situación de incertidumbre y constanteen el corto plazo, y el", anticipan.El mismo panorama se expone en una alimenticia local, que prevé queel nivel de consumo será ""."El Gobierno apuntará a mantenery que los salarios aumenten por debajo de la inflación. Lasde esto serán el, y esta situación no cambiará al menos hasta fin de año", concluyen.