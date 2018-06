Johnny Depp: “Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más”

Recreo

23-06-2018 Tras un divorcio ocurrido en 2016, el actor cayó en depresión y despilfarró toda su fortuna en malos hábitos y gastos por encima de sus posibilidades

La mala salud de Johnny Depp empezó a preocupar a sus fans. Tras su divorcio en 2016 con la actriz Amber Heard, el intérprete cayó en una profunda depresión.

A esta situación, se le sumó una gran cantidad de deudas atrasadas. Se desveló que el actor habría despilfarrado toda su fortuna, valorada en unos u$s650 millones de dólares, en malos hábitos y un tren de vida por encima de sus posibilidades.

“Caí hasta lo más bajo que se podía. El próximo paso era: Vas a llegar a algún lugar con los ojos abiertos y vas a salir de ahí con los ojos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día”, le confesó al periodista Stephen Rodrick de la revista Rolling Stone, quien estuvo alojado junto a Depp durante tres días.

Durante su estancia con el actor, el periodista aseguró que “Depp solo se dejaba ver después de la puesta del sol, nunca lo vi a la luz del día”.

Una conversación en la que habló sin tapujos a cerca de su vida personal y sus problemas económicos.

Reconoció los desorbitados caprichos que se concedía: “Es insultante decir que gastaba u$s30.000 al mes en vino. Porque era mucho más”.

Además, tras el suicidio de su amigo el periodista Hunter S. Thompson decidió enviar sus cenizas al espacio, un polémico gasto con el que el actor bromeaba.

“Por cierto, no costó tres millones mandar a Hunter al puto espacio. Costó cinco”, le decía al periodista.

El protagonista de “Piratas del Caribe” intentó plantar cara a sus problemas yéndose de gira y escribiendo sus memorias, muy inspirado por los textos que producía su amigo Hunter.

Sin embargo, no sirvieron de nada: “Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas”.

En la entrevista, el intérprete reconoció muy emocionado: “Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí”.