En un día con escasa actividad por la huelga, el dólar opera en baja a $27,65

El mercado cambiario inició la semana con un volumen de negocios muy acotado, debido al paro general dispuesto por la CGT y otras entidades gremiales y sociales, que afectó actividades clave como la atención de las sucursales bancarias y la exportación de granos.

En este contexto, el dólar operó con una leve alza de seis centavos en el segmento mayorista, ya que cerró a $27,07, en una plaza en que cayó 3% el monto negociado, al registrarse un total de u$s600 millones.

La divisa marcó durante la rueda un valor mínimo de $26,95 y un máximo de $27,15.

Además, tal como comenzó el jueves pasado, y realizará por un total de u$s7.500 millones distribuidos en 75 jornadas, el Banco Central, por cuenta del Ministerio de Hacienda, efectuó este lunes una subasta de venta en contado de dólares por u$s100 millones, con un precio promedio de corte a $26,948, siendo el mínimo precio adjudicado de 26,94.



"En una rueda de desarrollo tranquilo, la divisa norteamericana operó a contramano del nerviosismo internacional (por medidas comerciales estadounidenses) y se recuperó parcialmente de la fuerte caída de la semana pasada", dijo el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

En la plaza minorista, de acuerdo al habitual relevamiento del Banco Central, el precio promedio era de $27,65, es decir diez centavos menos que el cierre anterior.

Según surge de las páginas web de las principales entidades bancarias, el precio del billete se vendía en un rango que iba de los $27,50 en el caso del Nación a los $27,90, en el Galicia. En tanto, el BBVA Francés vendía a $27,74.

En cuanto a los futuros, en el Rofex las operaciones con vencimiento en diciembre se pactaban con una leve caída a $31,40.



"El upgrade a emergente, la posible venta de la mitad del desembolso del FMI en el mercado cambiario y nuevas medidas implementadas por el BCRA, ayudan a estabilizar el tipo de cambio en el corto plazo. No obstante, el dólar podría retomar su rally alcista productos de nuevos shocks negativos (internos o externos)", alerta un informe de la consultora Ecolatina.



Y precisa que hacia el cierre del año "estimamos que la divisa profundizará su sesgo alcista". Esto se debe, en primer lugar, por la elevada suba de precios, ya que tras el acuerdo con el FMI se "enterró" la meta de inflación de este año y se endureció el objetivo fiscal del 2019, por lo que "proyectamos que el oficialismo adelantará algunos recortes de subsidios (ajustes de tarifas) del año próximo al último trimestre de 2018".



Y finaliza el análisis de Ecolatina: "De no presentarse nuevos shocks adversos, el tipo de cambio cerraría el año apenas por debajo de $30. Con esta dinámica, más que corregiría el atraso cambiario, de modo que no serían necesarias correcciones abruptas el año que viene".



Esto se debe a que en todo el 2018 el dólar subiría, en términos porcentuales, el doble que la inflación. Por el momento, el billete verde escala en el año alrededor de 45%, mientras que el alza de precios orilla el 13%.

La Bolsa

El principal índice de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el Merval se hunde este lunes un 4% y perfora el piso de los 29.000 puntos, en un contexto de volumen acotado por el paro gremial, con lo que acompañaba la tendencia de las bolsas internacionales tras medidas de EE.UU. para limitar la inversión china en firmas tecnológicas estadounidenses.

Las bajas más pronunciadas las anotan las acciones de Transportadora de Gas del Norte (-6,2%); Supervielle (-5,5%); y Banco Francés (-5,4%).