Para Ecolatina, si hay otro "shock adverso" el tipo de cambio podría llegar a $33 a fin de año

Finanzas

25-06-2018 No obstante, la consultora fundada por el ex ministro Roberto Lavagna consigna que el escenario más probable lo ubica por debajo de 30 pesos

La consultora Ecolatina advirtió que "elproductos de nuevos", internos o externos, llegando a losaunque la firma plantea que el escenario más probable es que el tipo de cambio se ubice apenas debajo de los $30 en diciembre. "Hacia el cierre del año estimamos que la divisa. En primer lugar, por la elevadaTras el acuerdo con el FMI , se "enterró" la meta de inflación de este año y se endureció el, por lo que proyectamos que el oficialismo adelantará algunos recortes de subsidiosdel año próximo al último trimestre de 2018", reza un informe del estudio fundado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.Para Ecolatina , "denuevos shocks adversos, el tipo de cambiopor dólar". "Con esta dinámica, más que corregiría el atraso cambiario, de modo que no serían necesarias correcciones abruptas el año que viene", asegura el reporte. De todas formas, la consultora sostiene que "si bien el(requiere un menor influjo constante de divisas financieras), supositivo sobre el sector transable serámientras que los costos del salto cambiario ya se sufren: la inflación se acelera y el segundo y el tercer trimestre del año serán recesivos". "La nueva asistencia financiera del FMI debe estimular la producción y no asfixiarla. Para no repetir viejos errores, hay que adoptar nuevos esquemas", concluye la firma.