Amazon vende a Trump tecnología de reconocimiento facial para deportar inmigrantes ilegales

Tecnología

25-06-2018 Empleados enviaron una carta interna de protesta al director general ejecutivo y fundador de la compañía, Jeff Bezos, en la que muestran su disconformidad

ha sufrido una ola de protestas por parte de sus empleados en losal enterarse que la administracióncompró software de reconocimiento facial e infraestructuras para bases de datos que serán empleadas por agencias gubernamentales. Una de estas agencias es el, el servicio de inmigración y control de aduanas deque en los últimos días se ha visto envuelto en un escándalo por la aparición de niños separados de sus padres y recluidos dentro de jaulas de metal en el estado de Texas, cercad de la frontera con México. Los empleados de Amazon , según informó el diario digital The Verge, han enviado una carta interna de protesta al director general ejecutivo y fundador de la compañía, Jeff Bezos, en la que muestran su disconformidad y sus temores de que la tecnología desarrollada en el seno de la empresa pueda utilizarse contra activistas de grupos comoo para deportar inmigrantes ilegales."Como amazonianos (así se denominan a sí mismos los empleados de esta compañía) concienciados demandamos la posibilidad de elegir qué construimos y cómo se utiliza", indicaron en una misiva que se distribuye por lade la compañía. En la carta, los empleados hacen una comparación con los servicios de computación quevendió a los nazis durante el siglo pasado. "IBM no se responsabilizó entonces y cuando comprendieron su papel, ya era demasiado tarde", indicó la carta. "No dejaremos que esto vuelva a suceder", añadieron. Los trabajadores norteamericanos de Amazon demandan el cierre de dos lineas de negocio de la compañía: el, que es un software de reconocimiento facial que se vende a las fuerzas de seguridad, y la venta de sus servicios de computación y almacenamiento en la nube a, una empresa de procesamiento de datos que proporciona un software con "información crítica" al servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos . La plantilla de Amazon hace referencias en su carta de la separación de niños de sus familias como el detonante de su protesta y hablan "de una política inmoral de Estados Unidos con un trato cada vez más inhumano defruto de estas políticas, que nos preocupan porque Amazon está implicado proporcionando la infraestructura y los servicios a los departamentos de Inmigración y Seguridad Nacional que lo hacen posible".