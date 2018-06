¿A cuánto asciende la fortuna de los dueños de Chanel?

Management

25-06-2018 Para disipar rumores de venta de la compañía, los hermanos Alain y Gerard Wertheimer abrieron por primera vez los libros de la casa de lujo francesa

La firma de lujo de origen francés, Chanel,para revelar casi u$s10.000 millones en ventas el año pasado, lo que la pone en competencia directa con otros gigantes del mismo sector, como Louis Vuitton. También reveló una fortuna mucho mayor que estimaciones anteriores para los dos hermanos propietarios.tienen cada uno alrededor de u$s23.000 millones según los resultados que relevó El Financiero, alrededor de u$s8700 millones más que lo que calculó previamente el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Eso los convierte en lade Francia y los ubica entre los 40 más ricos del planeta.La casa de modas francesa, que no cotiza en bolsa, señaló que dio a conocer las cifras en parte parade que podría ser adquirida. Chanel registró una ganancia neta de u$s1800 millones el año pasado e ingresos de u$s9600 millones. Las ventas aumentaron un 11% sobre una base de moneda constante, gracias a que la industria se benefició de la demanda asiática. El abuelo de los Wertheimer compró en la década de 1920 unaen el, quien fundó su marca homónima en 1910 y revolucionó la moda con una silueta deportiva y elegante que puso fin rápidamente a los corsés y adornos de la Belle Époque. En 1983, los Wertheimeral diseñador alemánpara que asumiera el cargo de director artístico. Lagerfeld tiene actualmente 84 años y la compañía no ha revelado ningún plan para su sucesión. "Somos una, nunca hablamos", dijo Gerard en un artículo del New York Times en febrero de 2002. "Se trata de Coco Chanel; se trata de Karl; se trata de todos los que trabajan y crean en Chanel; no se trata de los Wertheimer", agregó.