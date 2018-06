La financiación con cheques de pago diferido creció un 20% en mayo

Finanzas

25-06-2018 La tasa de interés promedio ponderada de mayo de este instrumento fue del 33,10% anual y el monto total negociado superó los $1.730 millones

En medio de la crisis cambiaria que afectó a la Argentina con unaen un mes,la negociación de cheques diferidos. Según un informe dese negociaronen el mercado de cheques diferidos, lo cual representó unen relación al mes anterior y unrespecto al mismo mes de 2017. Las operaciones de mayo alcanzaron ely superaron el mayor registro de enero pasado, que había sido de 1.595 millones de pesos Se negociaron Cheques de Pago Diferido avalados y no hubo emisiones en el segmento patrocinado, mientras que la tasa promedio para para los primeros fue de 33,1% TNA. "Se trata de unpor las pequeñas y medianas empresas, porque logran unde financiamiento y resulta más ágil que la gestión de crédito en el sistema financiero", explicó Cristian Traut, analista de First. Dentro de los cheques avalados, else concentró en plazos de; el 33% entre 90 y 180 días; y el 32% restante, en plazos mayores a los 180 días. La tasa de interés promedio ponderada de los cheques de pago diferido totales de mayo registró un aumento mensual de 21,8%, alcanzando un valor de 33,10% TNA.