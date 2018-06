La CGT confirmó que hubo un alto acatamiento al paro y reclamó “la reapertura general de las paritarias”

Actualidad

25-06-2018 En una conferencia de prensa, los triunviros reclamaron "la reapertura general de las paritarias" y "libertad de negociación". También resaltaron que desde diciembre de 2015 a la fecha hubo un 95% de inflación y que quieren marcarle al FMI qué cosas no están dispuestos a ceder

Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, rodeados por la mesa directiva de la central obrera, resaltaron el alto acatamiento a la huelga general y pidieron al Gobierno que “escuche” y brinde respuestas.

Entre otras medidas solicitaron “la reapertura general de las paritarias” y “la libertad de negociación”.

También advirtieron que querrán plantearle al FMI qué cambios no están dispuestos a tolerar los trabajadores. Y remarcaron la presencia durante la rueda de prensa del Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez.

“Se está desarrollando un paro en toda la República Argentina con un altísimo nivel de acatamiento. Un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política”, comenzó Schimd, el primero en tomar la palabra.

“La CGT llegó a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en los diversos planos institucionales para encontrar alternativas. Sin lugar a dudas, las medidas instrumentadas en los últimos tiempos están afectando seriamente no solo a los trabajadores sindicalizados sino a las pymes, a los comercios, a las economías regionales y a los sectores más vulnerables del país. Este es el cambio que le solicitamos al gobierno. Por eso fracasaron las negociaciones. No por tozudez ni porque la CGT este abanderada con ninguna fuerza partidaria”, añadió el triunviro.

La mención no fue azarosa. Desde la Casa Rosada buscaron deslegitimar la protesta y la tildaron como “política”. Así se manifestaron desde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio.

Schmid también le respondió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien dijo que la medida de fuerza le costaba al país $29 mil millones. “En el último mes se han perdido u$s11 mil millones sin ningún paro de la CGT. ¿De quién es la responsabilidad de eso?”, se preguntó.

Más adelante, el primer triunviro en tomar la palabra resaltó: "Paramos para poder seguir trabajando".

Luego agradeció el acompañamiento de Báez, a quien le solicitaron "que las delegaciones del FMI sepan cuáles son las cosas que no estamos dispuestos a aceptar, qué efectos no queremos que recaigan sobre nustras espaldas", advirtió en referencia al secretario de la Confederación Sindical de las Américas.

"El Gobierno tiene que corregir su programa económico. Hay que cambiar la orientación del modelo económico que nos está llevando al desastre. Como consecuencia de eso esperamos que el Gobierno, además de repetir como loro que está abierto al diálogo social, diga que tiene ganas y motivos para cambiar y darle otra suerte a nuestro pueblo".

A su turno, el triunviro Héctor Daer destacó que “desde diciembre de 2015 a hoy hubo una inflación del 95%”. “No somos los trabajadores los culpables de ese proceso”, se quejó.

Daer continuó con su enumeración: “Fueron favorecidos impositivamente los sectores que más ganan y más tienen, sobre todo, los del sector agropecuario”. “Nosotros seguimos siempre tributando lo mismo desde nuestro salario como el IVA y el impuesto a las ganancias”, agregó.

Acto seguido, subrayó que “la evasión sistemática no fue combatida” y que hubo “una devaluación que lo único que hizo fue generarle mayores cuotas de ganancia a los sectores que quieren primarizar la economía”. “Por eso paramos”, explicó. Y agregó: "Paramos porque estas políticas ya sucedieron en nuestro país y tuvieron desenlaces totalmente maliciosos para secotres amplios de nuestra sociedad".

Un párrafo aparte mereció la corrida cambiaria que provocó una venta importante de reservas, cifra que se contrastó con la pérdida de $29 mil millones que, según el Ejecutivo, costó al país la jornada de protesta.

"Cuando hablamos de que se fueron u$s11 mil millones también debemos decir que a los que especulan ahora se los llama 'mercado' y compraron el dólar a $18 cuando hoy está $29. ¿Qué nos pueden decir a los trabajadores, a las organizaciones sindicales o qué responsabilidad nos pueden achacar porque se expresa toda la sociedad a partir de la convocatoria de un paro general de la CGT?", se preguntó Daer.

"Hicimos todo. Hasta les fuimos a plantear a último momento que cuidaran el empleo, el poder adquisitivo del salario, la salud de los trabajadores y no hubo respuestas. No tienen la voluntad política de proteger a los trabajadores. Su único objetivo es el déficit fiscal. Es lo único que les garantiza a los sectores financieros especuladores que puedan seguir obteniendo ganancias y seguir acumulando dinero a partir de no producir ni generar nada, solamente a partir de la especulación financiera. Ese es el país que no queremos", continuó Daer, quien al igual que su par Schimd, reclamó que "cambien el modelo económico".

"Queremos que administren de forma coherente el comercio exterior. Hasta los caramelos nos vienen de afuera y no tenemos capacidad de defender nuestra industria", reprochó.

"Le decimos al Gobierno que nos deje discutir los salarios en cada una de las actividades con libertad. Es la única forma de sostener la capacidad de compra del salario", aseguró.

Finalmente, Acuña destacó que "no hubo un solo sector que no estuviera de acuerdo con la visión de la CGT" y condicionó la posibilidad de abrir un canal de negociación con la Casa Rosada a que haya resultados: "Para que sirva, el diálogo debe tener respuestas".

Para la CGT, hasta el momento no las hubo.