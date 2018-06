Hugo Moyano rechaza negociar con el Gobierno: "Hablan de diálogo pero ¿para qué?"

Politica

25-06-2018 "Es una tomada de pelo. Espero que la CGT no caiga nuevamente en esa situación, sino todos los esfuerzos que se hacen no van a servir para nada", dijo

El secretario general de los Camioneros, Hugo Moyano, rechazó una negociación con el Gobierno: “Ellos hablan de diálogo, pero ¿para qué? ¿Para llegar a la situación en la que estamos hoy? Es una tomada de pelo; espero que la CGT no caiga nuevamente en esa situación, sino todos los esfuerzos y sacrificios que se hacen para una medida importante no van a servir para nada", aseguró.

Moyano señaló que “el paro es contundente” y que “hay una realidad que no se puede ocultar", indicó.

Para el líder sindical, que obtuvo recientemente para su sector un aumento del 25%, la efectividad de la jornada de protesta representa el "descontento de la gente" hacia el Gobierno de Cambiemos.

Te puede interesar Qué significa "machirulo", el término que utilizó Cristina para responderle a Macri

En declaraciones radiales, el ex líder de la CGT sostuvo que "no se puede esperar mucho de este Gobierno; ellos nos han llevado a esta situación extrema, de hambre, y ellos mismos nos dicen descaradamente que está todo mejor y eso le da más bronca a la gente".

En su enfrentamiento abierto con esta admninistración, añadió: "A este Gobierno le es muy difícil traer soluciones, son un instrumento del poder, porque se han entregado al FMI. No es un co-gobierno, es un gobierno del Fondo", dijo al hacer referencia a la ayuda financiera que brindó el organismo financieron internacional, cuya contrapartida, se estima, será un ajuste en las cuentas públicas.

Moyano, que está siendo investigado por la justicia, también criticó al Ejecutivo en el programa televisivo Debo Decir, que se emitió el domingo por la noche. Allí defendió la medida de fuerza y hasta tuvo palabras condescendientes con la ex mandataria y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner: dijo que el paro "no afecta a la democracia" y que "con Cristina comía todo el mundo y ahora hay gente que no come".

Acto seguido, expresó que no desea que Macri abandone el Gobierno sino que haga cosas "que no causen dolor" y "escuche a la gente".