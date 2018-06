China bloquea a HBO por comparar a Xi Jinping con Winnie the Pooh

Actualidad

25-06-2018 El popular conductor de talk show estadounidense ridiculizó al líder chino, pero también lanzó fuertes y serias críticas sobre su sistema de gobierno

La cadena de televisión HBO tiene serios problemas en China a causa de una comparación insólita: fue bloqueada en China después que el conductor de talk showdijera en su programa "Last Week Tonight" que la "paranoia" del lídercuando lo comparan con"le va a traer muchos dolores de cabeza". Oliver aseguró que "el hecho de que a él le moleste tanto hará que la gente no deje de bromear con eso". Y recordó que Xi pudo eternizarse en el poder por votación de casi 3.000 contra dos en el parlamento, y que en el país se ha prohibido el uso de frases como "" y "".



HBO no es el primer medio que sufre censura en China. Youtube, Facebook, Twitter y The New York Times también fueron blancos de bloqueos.



La prohibición de HBO ocurrió apenas días después de que saliera el programa de Oliver, según el sitio de internet greatFire.org.

Además, la red social Weibo, el equivalente de Twitter en ese país, eliminó a su vez todos los comentarios con referencia a Oliver.

El humorista criticó también el sistema implantado en China para darle a cada ciudadano una cque, en caso de ser negativa, lo convierte en "" y le impide viajar, comprar una casa o un automóvil, o tener acceso a Internet de alta velocidad.Entre los indicadores contemplados para esa evaluación figura fumar en áreas donde esté prohibido y. Todo eso hace del Tío Xi "menos un tío simpático y más el tío horripilante que", comentó Oliver, según recoge Infobae. En un tono más serio, recordó que al morir el año pasado el Premio Nobel de la Paz chino, la censura de su nombre en Internet fue más allá y llegó al extremo de prohibir iconos de velas encendidas en la red.