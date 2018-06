Recreo

Un fanático de Lionel Messi se suicidó tras la goleada ante Croacia

25-06-2018 Pasó en la India: un contador de 30 años seguidor de La Pulga no soportó el resultado. En su nota suicida señaló: "No me resta nada para ver en este mundo"

