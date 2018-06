Harley-Davidson trasladará parte de su producción fuera de EE.UU. para evitar los aranceles europeos

El fabricante estadounidense de motos Harley-Davidson trasladará su producción desde Estados Unidos a sus distintas plantas fuera del país norteamericano debido al aumento de las tarifas arancelarias impuestas por la Unión Europea (UE) en reacción a las tasas establecidas por parte del Gobierno norteamericano al aluminio y al acero exportado desde Europa.

Las acciones de la famosa marca de motocicletas se desplomaron un 5,97% al cierre de Wall Street, y poco después la compañía recibió una reprimenda por Twitter de Donald Trump.

Tal como aseguró la compañía a la Securities and Exchange Commission (SEC), el aumento del 6% al 31% de los aranceles sobre las motocicletas Harley-Davidson supondrá un crecimiento del costo medio de sus productos de 2.200 dólares.

En este sentido, Harley-Davidson opina que el "tremendo" aumento del costo, si se traslada a los concesionarios, tendría un impacto "perjudicial, inmediato y duradero" para sus negocios en Europa, que afectaría a la sostenibilidad de sus instalaciones en la región.

Por lo tanto, la compañía no elevará los precios de sus motos, por lo que a corto plazo la firma estima que el impacto de estas medidas solo en 2018 será de entre u$s30 millones y u$s45 millones, mientras que el aumento de los costes debido a las tarifas de la UE será de hasta u$s100 millones al año.

De esta manera, para abordar el costo de esta carga arancelaria a largo plazo, Harley-Davidson implementará un plan para cambiar la producción de motocicletas destinadas al mercado europeo desde Estados Unidos a sus diferentes plantas a nivel mundial.

Sin embargo, tal como señala la compañía, esta inversión podría tardar "por lo menos" 9 ó 18 meses en completarse.

Entre los lugares a los que podría desviarse parte de la producción de las icónicas motocicletas estadounidenses se encuentran Brasil o Tailandia.

Precisamente, un representante del sindicato del metal confirmó a The Wall Street Journal que la planta asiática será una de las que aumentará la producción para evitar subir los precios de las motos que venda en Europa la marca.

La noticia de la deslocalización de la producción no ha gustado nada al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha atacado a través de Twitter a la compañía por "presentar la bandera blanca".

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA